Полиция отыскала объявленную в розыск семью из 5 человек

"С детьми работают психологи, – сказала DELFI представитель Утенского ГКП Виолета Гинайтене. – Полиция нашла мать с детьми, отца на тот момент с ними не было".

Гинайтене не могла ответить на вопрос, будут ли искать отца детей, но подтвердила, что расследование по факту исчезновения семьи прекращено.

Она заметила, что семью нашли в Аукштайтии, но никаких подробностей не стала сообщать в интересах детей. Она также подтвердила, что с детьми все в порядке, они были накормлены, одеты и находились в тепле.

Представитель Утенского отделения службы по правам детей Ирена Гайгалене сказала DELFI, что семью нашли в понедельник, ее везут в Центр семьи. По словам Гайгалене, родители согласились на сотрудничество.

"Когда мы приехали туда с полицией, семья согласилась сотрудничать", – сказала Гайгалене.

В Центре семьи им предоставят необходимую помощь, там мать сможет находиться с детьми. Гайгалене подтвердила, что нашелся и отец детей.

"Отец есть отец, он тоже сотрудничает, – подтвердила специалист. – Попробуем найти такой вариант, чтобы оказать детям помощь, не отделяя их от родителей, поскольку вся семья согласилась сотрудничать: и отец и мать".

Гайгалене сказала, что пока не может ответить на вопрос, будут ли родителям предъявлены какие-либо обвинения. "Наша цель – обеспечить детям безопасность, не забирая их из семьи. Посмотри, проанализируем ситуацию. Основная цель – оказать семье помощь", – заметила она.

Сколько времени семья проведет в центре, пока не известно. "Мы рады, что удалось найти наилучший вариант как для детей, так и для родителей. Без стресса, без отделения детей от мамы. Рады, что удалось наладить контакт", – сказала специалист.

Специалисты контролировали эту семью потому, что дети не ходили в школу. Старшему мальчику вскоре исполняется 10 лет, а он еще не окончил 1 класс.