Полиция отреагировала на угрозы: никто никуда идти не собирается

По словам представителя Департамента полиции Рамунаса Матониса, расследования не было, полиция только реагировала на заявления.

"Полиция отреагировала на угрозы, о которых рассказали в публичном пространстве, съездила в Абромишкес, пообщалась с персоналом, проверила, все на месте, никто никуда идти не собирается, все сидят. Полиция со всеми пообщалась, информировала, что если что-то случится, надо звонить в полицию. И сегодня утром ездили, проверили, никто никуда не собирается уходить", – информировал Матонис.

В Абромишкес ездили полицейские из Электренай.

"Персонал знает, куда обращаться, в случае чего. Ситуация под контролем", – сказал Матонис.

Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская информировала, что полиция мимо этого места проезжает регулярно.

"Полиция информирована о сложившейся ситуации. Стражи порядка общались с представителями больницы, полиция будет следить за ситуацией и регулярно проезжать мимо этого места", – сказала она.

По словам Самороковской, пациенты живут в домиках, принадлежащих санаторию. Пациенты на улицу не выходят, полиция к ним в домики не заходит.

Delfi напоминает, что в Абромишкес поместили больных водителей компании Hegelmann Transporte, которые приехали в Литву из Узбекистана.

На данный момент болеют 19 работников Hegelmann Transporte. Один гражданин Узбекистана находится в Каунасской клинической больнице, другие находятся в реабилитационном центре Абромишкес.