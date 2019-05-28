Полиция отказалась начать расследование в отношении журналиста Черняускаса

Во вторник полиция сообщила, что сотрудники столичной криминальной полиции приняли решение не начинать расследование после анализа информации о том, что журналист мог незаконно собирать, раскрывать или использовать информацию о частной жизни лиц.
Как говорится в сообщении, во вторник решение утвердил и прокурор.
Полиция утверждает, что постановление принято согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса о том, что "уголовный процесс не может быть начат, а начатый должен быть прекращен, если не совершена деятельность, носящая признаки преступления или уголовного проступка".
"Подтвержденная ранее полицейскими информация о том, что начато досудебное расследование, была неточной, приносим извинения за введение в заблуждение", – сообщила полиция.
Ранее представители полиции утверждали, что с учетом заявления директора 15min.lt Рамунаса Шаучиковаса расследование было начато.
Бывший глава отдела расследований новостного портала 15min.lt был уволен с работы две недели назад, когда выяснилось, что он делал аналитические материалы о предприятиях и публичных лицах для третьих лиц и получал за это вознаграждение.
Журналист указал, что составлял анализы для "конторы Дарюса Гудялиса". Д. Гудялис является председателем правления приар-компании VIP Viesosios informacijos partneriai (vipcommunications).
По словам директора портала Рамунаса Шаучиковаса, во время внутреннего расследования выяснилось, что деятельность Ш. Чярняускаса могла "идти вразрез не только с журналистской этикой, но и с законами".
Информацию о деятельности журналиста проверяет и Государственная инспекция по защите данных.
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