Полиция отказалась начать расследование в отношении журналиста Черняускаса

Во вторник полиция сообщила, что сотрудники столичной криминальной полиции приняли решение не начинать расследование после анализа информации о том, что журналист мог незаконно собирать, раскрывать или использовать информацию о частной жизни лиц.

Как говорится в сообщении, во вторник решение утвердил и прокурор.

Полиция утверждает, что постановление принято согласно положениям Уголовно-процессуального кодекса о том, что "уголовный процесс не может быть начат, а начатый должен быть прекращен, если не совершена деятельность, носящая признаки преступления или уголовного проступка".

"Подтвержденная ранее полицейскими информация о том, что начато досудебное расследование, была неточной, приносим извинения за введение в заблуждение", – сообщила полиция.

Ранее представители полиции утверждали, что с учетом заявления директора 15min.lt Рамунаса Шаучиковаса расследование было начато.

Бывший глава отдела расследований новостного портала 15min.lt был уволен с работы две недели назад, когда выяснилось, что он делал аналитические материалы о предприятиях и публичных лицах для третьих лиц и получал за это вознаграждение.

Журналист указал, что составлял анализы для "конторы Дарюса Гудялиса". Д. Гудялис является председателем правления приар-компании VIP Viesosios informacijos partneriai (vipcommunications).

По словам директора портала Рамунаса Шаучиковаса, во время внутреннего расследования выяснилось, что деятельность Ш. Чярняускаса могла "идти вразрез не только с журналистской этикой, но и с законами".

Информацию о деятельности журналиста проверяет и Государственная инспекция по защите данных.