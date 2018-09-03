Полиция оценила объявление в фейсбуке: не стоит мошенничать

В группе поклонников BMW появилось объявление с просьбой продать номера.
"Куплю регистрационные номера автомобиля с действующим знаком техосмотра", – указала автор объявления. Она прибавила, что номера нужны до пятницы, в пятницу будет человек, который увезет их за границу.
Читатель, поделившийся объявлением, сказал DELFI, что такие объявления не редкость. Бывает, что в таких группах на фейсбуке просят продать номера с действующим техосмотром для визуально похожего автомобиля.
Такой номер от BMW 5 серии прекрасно подойдет, например, к аналогичному автомобилю и не вызовет подозрения у полиции, поскольку, чтобы выяснить, тот ли это автомобиль, надо сравнивать номер кузова.
"Чаще всего это означает, что автомобиль не вызовет никаких подозрений", – сказал читатель DELFI.
Однако, по словам старшего специалиста Литовской дорожной полиции Марии Казанович, такие хитрости ни к чему не приведут.
"Полиция, если возникнет подозрение в подлинности номеров, может проверить VIN код (номера кузова) и так выявить нарушение", – сказала она.
По ее словам, такое мошенничество грозит штрафом в размере 240-340 евро. Кроме того, за это могут лишить прав на вождение на срок от 6 до 12 месяцев. Для сравнения: за отсутствие техосмотра у участвующего в движении автомобиля штраф составляет 30-40 евро.
"Не стоит мошенничать. Мы советуем вовремя позаботиться о прохождении техосмотра и выполнять все требования ПДД", – сказала Казанович.
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