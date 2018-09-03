Полиция оценила объявление в фейсбуке: не стоит мошенничать

В группе поклонников BMW появилось объявление с просьбой продать номера.

"Куплю регистрационные номера автомобиля с действующим знаком техосмотра", – указала автор объявления. Она прибавила, что номера нужны до пятницы, в пятницу будет человек, который увезет их за границу.

Prašymas parduoti valstybinius numerius su galiojančia technine apžiūra © DELFI skaitytojas

Читатель, поделившийся объявлением, сказал DELFI, что такие объявления не редкость. Бывает, что в таких группах на фейсбуке просят продать номера с действующим техосмотром для визуально похожего автомобиля.

Такой номер от BMW 5 серии прекрасно подойдет, например, к аналогичному автомобилю и не вызовет подозрения у полиции, поскольку, чтобы выяснить, тот ли это автомобиль, надо сравнивать номер кузова.

"Чаще всего это означает, что автомобиль не вызовет никаких подозрений", – сказал читатель DELFI.

Однако, по словам старшего специалиста Литовской дорожной полиции Марии Казанович, такие хитрости ни к чему не приведут.

"Полиция, если возникнет подозрение в подлинности номеров, может проверить VIN код (номера кузова) и так выявить нарушение", – сказала она.

По ее словам, такое мошенничество грозит штрафом в размере 240-340 евро. Кроме того, за это могут лишить прав на вождение на срок от 6 до 12 месяцев. Для сравнения: за отсутствие техосмотра у участвующего в движении автомобиля штраф составляет 30-40 евро.

"Не стоит мошенничать. Мы советуем вовремя позаботиться о прохождении техосмотра и выполнять все требования ПДД", – сказала Казанович.