Сотрудники Литовской дорожной полиции сообщили, что 10 октября на дорогах пострадали 18 человек, в основном - пешеходы. Полиция отмечает, что причина некоторых ДТП - нарушения со стороны пешеходов, но есть и такие ДТП, которые происходят по вине водителей.

Чаще всего несчастье в темное время происходит, если на пешеходе нет отражателей или светоотражающего жилета. Водители совершают ДТП, если не сбавляют скорость перед пешеходными переходами и не пропускают пешеходов.

Полиция в социальной сети выложила советы пешеходам и водителям.

Atšvaitai © Lietuvos kelių policijos tarnybos nuotr.

Полиция советует:

В темное время суток, когда идет снег или дождь, водителю нелегко заметить пешехода. Важно, чтобы пешеходы были заметны на дороге - чтобы на них была яркая одежда, светоотражающие жилеты или отражатели.

Водители должны быть особенно внимательны в тех местах, где на дорогу могут выйти пешеходы. Приближаясь к пешеходному переходу, водитель должен снизить скорость и пропустить пешеходов, стоящих у дороги или тех, кто уже вышел на проезжую часть.

В темное время суток водители всегда должны убедиться в том, что у пешеходного перехода нет пешеходов, а если они есть - пропустить их.

"Полиция отмечает ответственность обеих сторон и подчеркивает, что правила должны соблюдать и водители, и пешеходы. Давайте уважать и беречь друг друга", – пишет полиция.