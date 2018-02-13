В этом году, по данным на 12 февраля,на дорогах в Литве погибли 19 пешеходов, на пешеходных переходах зафиксировали 91 ДТП, 8 людей на пешеходных переходах были сбиты насмерть.

Чтобы улучшить ситуацию на дорогах, полиция ужесточает порядок контроля водителей и в феврале-марте организует превентивные рейды. Контроль за ситуацией на пешеходных переходах будет как публичным, так и непубличным, полиция будет фиксировать нарушения для этого будут использовать всю имеющуюся технику и оборудование. Если нарушение будет зафиксировано непубличным способом, то сведения о нарушении и взыскании водителю пришлют по почте.

Полиция просит граждан участвовать в этой акции и передавать информацию о случаях наглого поведения водителей на пешеходных переходах по системе э-услуг ePolicija.lt.

Полиция напоминает, что за то., что водитель не останавливается перед пешеходным переходом, ему грозит штраф в размере 60-90 евро, за это административное нарушение водителя могут лишить прав на срок от 1 до 6 месяцев.