Он призывает жителей после вступления закона в силу самим активно фиксировать нарушения и предоставлять полиции доказательства, чтобы полицейским не нужно было ехать на место инцидента.
"В связи с этой функцией мы не станем создавать специализированные силы полиции, реагировать будем в общем порядке. Я совсем не обещаю, что мы будем реагировать на такие сообщения в приоритетном порядке, но мы апеллируем к жителям, которые будут звонить, информировать, вызывать полицию. Создаваемые правовые условия обязывают самого жителя быть активным, то есть фиксировать это нарушение", - сказал Р. Пожела в пятницу радио LRT.
В четверг парламент Литвы принял поправки к Закону о контроле табака, которыми запрещено курить на балконах, террасах, лоджиях многоквартирных домов, если хотя бы один житель дома возражает против курения. Также будет запрещено курить в летних кафе, в помещениях общей долевой собственности, на крытых остановках общественного транспорта, детских игровых площадках, за исключением специально отведенных для курения мест.
Решение о принятых запретах еще должен принять президент Гитанас Науседа.
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