В минувшую пятницу истребители сопроводили летевший из Калининградской области на материковую часть России над Балтикой пассажирский самолет "Ту-134".
Он летел в соответствии с планом полета, поддерживал связь с центром управления полетами, однако его транспондер был отключен.
Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется из Литвы и Эстонии.
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