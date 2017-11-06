В минувшую пятницу истребители сопроводили летевший из Калининградской области на материковую часть России над Балтикой пассажирский самолет "Ту-134".

Он летел в соответствии с планом полета, поддерживал связь с центром управления полетами, однако его транспондер был отключен.

Миссия воздушной полиции НАТО в Балтийских странах осуществляется из Литвы и Эстонии.