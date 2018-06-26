26 июня полиция сообщила, что найдена украденная на Лукишкской площади капсула с документами.
© DELFI / Karolina Pansevič

По словам полицейских, капсулу 25 июня нашли, когда приехали по вызову. Сообщалось о драке. капсула была у одного из участников конфликта.

Подозреваемый 1996 г.р. был доставлен в комиссариат.

Напомним, что капсулу похитили в ночь на понедельник. Вандалы разорили место, где были зарыты реликвии.

Четыре капсулы с реликвиями борцов за свободу Литвы захоронили на Лукишкской площади в этом году.

В этом месте появится мемориал. Его должны были поставить до 1 декабря 2019 года, работы пока еще не начаты.

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