По словам полицейских, капсулу 25 июня нашли, когда приехали по вызову. Сообщалось о драке. капсула была у одного из участников конфликта.
Подозреваемый 1996 г.р. был доставлен в комиссариат.
Напомним, что капсулу похитили в ночь на понедельник. Вандалы разорили место, где были зарыты реликвии.
Четыре капсулы с реликвиями борцов за свободу Литвы захоронили на Лукишкской площади в этом году.
В этом месте появится мемориал. Его должны были поставить до 1 декабря 2019 года, работы пока еще не начаты.
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