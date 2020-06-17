В среду утром полиция информировала, что мать младенца найдена.
"Благодаря помощи общества и интенсивным действиям полиции личность женщины установлена. Это жительница (1988 г.р.) Паневежиса, ее передали в руки врачей", – сообщает полиция.
"Наверное, она родила где-то во дворе и принесла сюда. Мне так показалось. Руки у нее были в крови. Когда я ее увидела, я забежала за угол, поскольку мне стал кричать юноша "иди сюда", а я убежала", – рассказала журналистам LNK женщина, которая видела около дома странную пару.
Примерно через 1,5 часа в подъезде дома на втором этаже был обнаружен завернутый в плед младенец.
"Могли в детский дом отдать вызвать скорую, если сами не хотят . Но не оставлять вот так", – сказал другой житель дома.
Врачи сказали, что у ребенка взяли кровь на анализ, чтобы проверить, нет ли в организме алкоголя.
Полиция расследует это дело. За то, что роженица оставила младенца без помощи, ей грозит уголовная ответственность, лишение свободы на срок до двух лет.
"Возможно, у женщины послеродовая депрессия, может, поэтому она так поступила. Но вообще в Паневежисе есть все условия – есть бэби-бокс. А тут оставили завернутого в плед младенца в подъезде. Спасибо жителям, неизвестно, что было бы, если бы младенца еще два часа не нашли", – сказал представитель Паневежской полиции Тадас Мартинайтис.
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