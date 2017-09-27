Девушка в прошлую пятницу ехала из Вильнюса по дороге Вильнюс-Паневежис. Около Укмерге она пережила настоящую драму. Около 30 км за ней ехал черный микроавтобус, водитель перестраивался из полосы в полосу вслед за ней, ехал очень близко, пытался прижать ее автомобиль к обочине.

К счастью, потом мужчина оставил девушку в покое. Девушка считает, что это произошло потому, что мужчина заметил, что и она и ее подруга говорят по телефону. Девушки звонили друзьям и в полицию.

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Информацию о том, что такой инцидент был зафиксирован в минувшую пятницу, DELFI подтвердил представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Паулюс Радвилавичюс. По его словам, полиция проверила указанный девушкой отрезок дороги, но дорожный хулиган не был обнаружен.

Между тем глава отдела коммуникации Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис рассказал DELFI о то, какой была реакция полиции на эту историю.

"Операторы ЕЦП соединили девушку с полицией. Полиция отправила на указанный участок дороги патрульный автомобиль, однако нарушителя там найти не удалось. Полиция общалась со звонившей девушкой, советовала ей, как себя вести до тех пор, пока преследователь не свернул в сторону. По словам звонившей, беседа была профессиональной, стражи порядка успокоили девушек", – сказал Матонис.

По его словам, полиция выяснила и марку автомобиля по указанному девушками номеру.

"Полиция выяснила личность владельца транспортного средства. Это житель Вевиса, который в поле зрения полиции не попадал и никаких подозрений не вызывал", – сказал представитель полиции.

По его словам, полицейские перезвонили девушке, но она отказалась писать заявление, поэтому нет оснований для наказания водителя.

"Что делать в подобных случаях?

1. Не останавливаться, немедленно звонить по номеру 112, выполнять все указания оператора или полиции.

2. Не бояться писать заявление, чтобы полиция могла начать расследование.

3. Если есть возможность, снимать действия нарушителя на видео (это может делать пассажир, можно использовать видеорегистратор), чтобы у полиции было больше материалов для расследования", – сказал Матонис.

По данным полиции, если есть необходимость, то в подобных случаях звонить по телефону не только можно, но и нужно.