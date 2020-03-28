Полиция: нарушение самоизоляции может грозить не только штрафами, но и лишением свободы

Прежде всего, Р. Матонис хотел поблагодарить людей, которым не все равно, что происходит вокруг. Полиция получает около трехсот уведомлений каждый день, вчера даже больше - 365. Большинство из них жалуются на несоблюдение требований самоизоляции или карантина. "После получения такой жалобы сотрудники полиции связываются с лицом, на которое подана жалоба, выясняют, совершил ли он или она нарушение, и, если да, предупреждают их о необходимости самоизоляции", - пояснил он.

Компании также не смогут избежать ответственности - сотрудники полиции свяжутся с представителем компании, они будет предупреждены, а все материалы передаст в Национальный центр общественного здравоохранения, - возможны штрафы.

Более строгие санкции налагаются на тех, кто не соблюдает обязательный карантин.

Кто будет подвергаться наказанию и ответственности, в каком случае, - у собеседников узнавала Кристина Ципарите, редактор Delfi TV.

Возможно расширят круг учреждений, которые наказывать

"Правительство представило в Сейм предложение расширить список учреждений, которые могли бы наказывать за нарушения во время карантина, в соответствии со статьей 45 Кодекса об административных правонарушениях. Согласно этому проекту, это будет полиция, Государственная пограничная служба, пожарно-спасательная служба, сотрудники Службы общественной безопасности", - сказал Матонис, имея в виду возможный расширяющийся круг учреждений, которые приобретут возможность наказывать во время карантина.

При нынешнем режиме наказывать могут только Национальный центр общественного здравоохранения и муниципалитеты, что, по мнению Р. Матониса, в этой области несколько пассивно. "Хотя, на мой взгляд, особенно в небольших муниципалитетах, это положение действующего закона может применяться более активно. По мере приближения выходных муниципалитеты будут более активно участвовать в этом процессе карантина и самоизоляции", - сказал он.

Возвращающиеся из-за границы лица подписали специальный документ, обязывающий к строгому карантину. Для этой части населения предполагаемая ответственность пока самая большая. Будет ли полиция проверять их, следить за тем, действительно ли они находятся на карантине, или можно доверять людям, как работает схема?

"Мы доверяем людям, пытаемся апеллировать к их осведомленности, и, опять же - эти суровы, назовем так, репрезентативные санкции применяются только тогда, когда человек явно не выполняет требования полиции", - сказал он.

О таких лицах полиция получает данные от Национального центра общественного здравоохранения, а затем начинается контроль над ними. "Мы будем следить за ситуацией и стараться использовать IТ-решения. Конечно, чиновники могут посещать таких людей, предупреждать их и, когда законодательство изменится - наказывать их. Контроль будет производиться, я призываю этих людей оставаться дома, самоизолироваться, в противном случае - им грозит ответственность", - предупредил Р. Матонис.

Возможно, один из наиболее эффективных способов пресечения любых проступков - это наложить штрафы. В случае нарушения самоизоляции действующее законодательство предусматривает штраф в размере от 60 до 140 евро для физических лиц.

За нарушение самоизоляции может грозить лишение свободы

По словам Р. Матониса, если Сейм одобрит изменения, штрафы должны увеличиться почти в десять раз - с 500 до нескольких тысяч евро. "Штрафы будут суровыми, без предварительного предупреждения. Подписавшиеся должны соблюдать правила самоизоляции, второго или третьего предупреждения точно не будет", - заверил он.

В последние недели мы много раз слышали слово "рекомендации". Могут ли рекомендации помочь контролировать человека, его поведение - или это все еще оставлено на его ответственность? Р. Матонис не хотел обобщать для всех людей, что они так или иначе одинаковы. "Полицейские, патрулирующие парки и скверы, видят, что количество людей в парках и скверах уменьшается. В эти дни в парках не было многолюдно, требования были выполнены: безопасная дистанция, не более двух человек гуляют", - сказал он, добавив, что есть те, кто, к сожалению, говорит, что "рекомендации" звучат как шутка.

Такие лица, по словам Р. Матониса, будут подвергаться более строгим мерам: штрафам, возможно, тюремному заключению. "Мы уже начали четыре предварительных расследования нарушений самоизоляции (болезнь диагностирована, знает, что болеет - все еще не следует требованиям, потенциально заражая других). Меры приняты, и они будут ужесточены на следующей неделе. Настало время для более жесткого режима", - сказал он.