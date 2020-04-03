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3 апреля вступили в силу поправки к Кодексу об административных правонарушениях, позволяющие полицейским в условиях карантина и чрезвычайной ситуации составлять протоколы о нарушении 45, 46 и 526 ст КАП (о нарушениях требований карантина, самоизоляции и т.д.). В пятницу полицейские составили первый протокол.
Полиция наказала первого нарушителя режима самоизоляции
© DELFI / Andrius Ufartas

Обеспокоенные клайпедчане – жители многоквартирного дома на ул. Тилто – сообщили в полицию о соседе, не соблюдающем режим самоизоляции.

Мужчина не болен, но он вернулся из-за границы, поэтому должен был 14 дней провести в самоизоляции. Однако мужчина регулярно выходил из дома.
Полицейские нашли мужчину не дома и составили протокол о нарушении - поскольку мужчина раньше не нарушал закон, ему назначили половину минимального штрафа – 250 евро.

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Напомним, что все вернувшиеся из-за границы жители должны 14 дней провести в карантине.

Несколько дней назад за повторное нарушение действующих правил штраф был назначен жителю Клайпедского района.Это был первый такой штраф, но назначил его муниципалитет. Отныне наказывать за нарушение порядка сможет и полиция.

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