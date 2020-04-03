Полиция наказала первого нарушителя режима самоизоляции

Обеспокоенные клайпедчане – жители многоквартирного дома на ул. Тилто – сообщили в полицию о соседе, не соблюдающем режим самоизоляции.

Мужчина не болен, но он вернулся из-за границы, поэтому должен был 14 дней провести в самоизоляции. Однако мужчина регулярно выходил из дома.

Полицейские нашли мужчину не дома и составили протокол о нарушении - поскольку мужчина раньше не нарушал закон, ему назначили половину минимального штрафа – 250 евро.

Напомним, что все вернувшиеся из-за границы жители должны 14 дней провести в карантине.

Несколько дней назад за повторное нарушение действующих правил штраф был назначен жителю Клайпедского района.Это был первый такой штраф, но назначил его муниципалитет. Отныне наказывать за нарушение порядка сможет и полиция.