Полиция наказала первого нарушителя режима самоизоляции

Обеспокоенные клайпедчане – жители многоквартирного дома на ул. Тилто – сообщили в полицию о соседе, не соблюдающем режим самоизоляции.
Мужчина не болен, но он вернулся из-за границы, поэтому должен был 14 дней провести в самоизоляции. Однако мужчина регулярно выходил из дома.
Полицейские нашли мужчину не дома и составили протокол о нарушении - поскольку мужчина раньше не нарушал закон, ему назначили половину минимального штрафа – 250 евро.
Напомним, что все вернувшиеся из-за границы жители должны 14 дней провести в карантине.
Несколько дней назад за повторное нарушение действующих правил штраф был назначен жителю Клайпедского района.Это был первый такой штраф, но назначил его муниципалитет. Отныне наказывать за нарушение порядка сможет и полиция.
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