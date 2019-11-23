"Такое происшествие зарегистрировано. Начато расследование", – сказал 23 ноября BNS пресс-секретарь полиции Рамунас Матонис.

По его словам, расследование начато по факту разжигания межнациональной розни. За это полагается штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 2 лет.

Фотографией этой надписи в фейсбуке поделился председатель Вильнюсской еврейской общины Симонас Гурявичюс. Он сказал, что это проявление антисемитизма.

"Я уверен, что это провокация, цель которой - не только запятнать еврейский молитвенный дом, но и День Литовской армии, Каунас - будущую столицу европейской культуры, а также Литву в преддверии года, объявленного годом евреев", – писал Гурявичюс.

"Все всякого сомнения – это проявление антисемитизма, и признаем - таких проявлений в последнее время становится все больше", – прибавил он.

Осенью этого года в Шяуляй и в Каунасском районе было зафиксировано 5 подобных случаев – появлялась свастика, перечеркнутая звезда ДавидаDovydo, в Шяуляй осквернен памятник предпринимателю Хаиму Френкелю.