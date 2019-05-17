По его словам, расследование начато из-за незаконного раскрытия или использования информации о частной жизни лица.
Р. Матонис подтвердил, что расследование начато на основании заявления директора портала 15min.lt Рамунаса Шаучиковаса о деятельности журналиста, который собирал приватную информацию.
На прошлой неделе Ш. Черняускас был уволен из редакции 15min.lt. Он в среду рассказал, что не поставив в известность портал 15min.lt, делал анализы для пиар-предприятия о публичных лицах и коммерческих предприятиях.
Журналист указал, что составлял анализы для предприятия Dariaus Gudelio kontora. Д. Гудялис является председателем правления компании VIP Viesosios informacijos partneriai (vipcommunications).
По словам директора портала Р. Шаучиковаса, во время внутреннего расследования выяснилось, что деятельность Ш. Черняускаса могла "идти вразрез не только с журналистской этикой, но и с законами".
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