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После того как правительство Литвы продлило действие ограничений на перемещение между муниципалитетов, полиция будет вести контроль с помощью мобильных мер – водителей будут останавливать в любом месте и в любое время.
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
Policija tikrina išvykstančius iš Kauno
© DELFI / Nerijus Povilaitis

"Полиция может оказаться в любом месте и в любое время. Без дела лучше никуда не ехать. На этот раз поблажек будет меньше – установив нарушения, сразу будем наказывать", – сказал в понедельник пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, заранее о средствах мобильного контроля сообщать не будут. Полиции будут помогать стрелки, военная полиция, пограничники и представители других ведомств.

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"Полицейских будет столько же, будут участвовать партнеры, которые помогали до сих пор", – сказал представитель полиции.

По словам Матониса, количество требующихся средств будет зависеть от срока действия ограничений.

"Все зависит от того, сколько будут длиться ограничения – две недели или до конца месяца", – сказал он.

Правительство Литвы продлило срок контроля и ограничений до 31 января, однако этот вопрос пересмотрят еще в середине января.

Движение между муниципалитетами в Литве ограничено с 16 декабря 2020 года. За это время полиция развернула больше 44 600 автомобилей.

Первый период ограничения движения обошелся в 2 млн. евро.

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