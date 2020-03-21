aA
Литовская полиция начала расследование в связи со смертью пожилой женщины в Укмерге.
Полиция Литвы расследует обстоятельства смерти пожилой женщины в Укмергском районе
© A.Stackevič nuotr.

"Начато расследование, цель которого - выяснить обстоятельства смерти", – сказал BNS 21 марта пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.

Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала BNS, что, по предварительным данным, сообщение о скончавшейся в машине скорой помощи женщине 1937 г.р. в пятницу рано утром – в 06.26 ч.

Минздрав о ее смерти сообщил в субботу ночью. По данным министерства, женщину в пятницу привезли в приемное отделение больницы, где она вскоре скончалась. Диагноз коронавирус был установлен после смерти пациентки.

Статьи по теме:
Глава Минздрава рассказал о враче из Укмерге: возможно, произошла ошибка  (2)
Премьер-министра Литвы проверили на коронавирус  (16)

В субботу утром вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис на пресс-конференции сообщил, что женщина могла заразиться коронавирусом в больнице.

19 марта коронавирус установили у одного врача Укмергской больницы, где лежала пожилая пациентка. Врач находится в Сантаришкской клинике.

По словам Шешельгиса, врач контактировала с 160 людьми, из них 127 - врачи.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Новая информация о скончавшейся в Литве пациентке: могла заразиться в больнице  ведется расследование (50)

В пятницу в Укмергской больнице от коронавируса...

В Литве зафиксирована первая смерть от коронавируса (123)

Минздрав Литвы сообщает, что в стране зафиксирована...

Глава Минздрава рассказал о подробностях в связи с врачом из Укмерге  установили 127 контактов (5)

20 марта на пресс-конференции министр здравоохранения...

В субботу в Литве выявлено еще 14 случаев коронавируса, общее число – 83  в их числе еще один врач из Укмерге (45)

В субботу в Литве были выявлены еще 14 случаев...

В трех районах Литвы могут ужесточить действующий порядок карантина (2)

Выясняется масштаб контактов врача из Укмерге , у...

Внучка о скончавшейся от коронавируса бабушке: она была не из тех, кто лежал в постели (4)

Смерть, которой, возможно, не должно было быть – пожилая...

TOP новостей

Профессор: нет смысла выяснять, кто и кого заразил – к каждому надо относиться как к угрозе (5)

Глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс...

Премьер-министра Литвы проверили на коронавирус (16)

Премьер-министра Литвы Саулюса Сквернялиса...

Внучка о скончавшейся от коронавируса бабушке: она была не из тех, кто лежал в постели (4)

Смерть, которой, возможно, не должно было быть – пожилая...

СМИ: коронавирус установили у еще одного врача Сантаришкской клиники (1)

В субботу вечером портал Lrt.lt сообщил, что в...

Две партии с 50 000 реагентов для тестов – на пути в Литву (4)

Две партии реагентов для тестов на коронавирус COVID-19...

|Maža didelių žinių kaina