Полиция Литвы расследует обстоятельства смерти пожилой женщины в Укмергском районе

"Начато расследование, цель которого - выяснить обстоятельства смерти", – сказал BNS 21 марта пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис.
Представитель полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала BNS, что, по предварительным данным, сообщение о скончавшейся в машине скорой помощи женщине 1937 г.р. в пятницу рано утром – в 06.26 ч.
Минздрав о ее смерти сообщил в субботу ночью. По данным министерства, женщину в пятницу привезли в приемное отделение больницы, где она вскоре скончалась. Диагноз коронавирус был установлен после смерти пациентки.
В субботу утром вице-министр здравоохранения Альгирдас Шешельгис на пресс-конференции сообщил, что женщина могла заразиться коронавирусом в больнице.
19 марта коронавирус установили у одного врача Укмергской больницы, где лежала пожилая пациентка. Врач находится в Сантаришкской клинике.
По словам Шешельгиса, врач контактировала с 160 людьми, из них 127 - врачи.
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