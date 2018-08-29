Полиция Литвы проведет учения в связи с предстоящим визитом папы

В среду в Вильнюсе и Каунасе пройдут учения полиции, посвященные подготовке к предстоящему визиту папы Франциска в Литву.
Nauji policijos "Opel Insignia"
© Policijos departamentas

"Будут испытаны определенные ситуации, которые могут возникнуть во время визита папы, например, преступление или неожиданное приближение гражданина к папе", - сообщил BNS заведующий отделом коммуникации Департамента полиции Рамунас Матонис.

По его словам, составлен весь список ситуаций, которые будут имитироваться во время учений в реальных местах.

Учения состоятся в Каунасе в Кафедральном соборе, на арене Zalgiris, в Вильнюсе у бывшей стены еврейского гетто, в Музее жертв геноцида, у апостольской нунции.

Полиция просит по возможности избегать этих мест, где временно может ограничиваться движение и создаваться транспортные пробки.

По словам Р. Матониса, в учениях примут участие около 20% полицейских, которые будут работать во время визита папы с 22 по 23 сентября.

Руководство полиции просило дополнительное финансирование в связи с визитом, однако его не получило. Невзирая на это безопасность будет обеспечена за счет того, что силы будут перераспределены, и меньше должностных лиц будут работать в другие дни.

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