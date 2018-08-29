Полиция Литвы проведет учения в связи с предстоящим визитом папы

"Будут испытаны определенные ситуации, которые могут возникнуть во время визита папы, например, преступление или неожиданное приближение гражданина к папе", - сообщил BNS заведующий отделом коммуникации Департамента полиции Рамунас Матонис.
По его словам, составлен весь список ситуаций, которые будут имитироваться во время учений в реальных местах.
Учения состоятся в Каунасе в Кафедральном соборе, на арене Zalgiris, в Вильнюсе у бывшей стены еврейского гетто, в Музее жертв геноцида, у апостольской нунции.
Полиция просит по возможности избегать этих мест, где временно может ограничиваться движение и создаваться транспортные пробки.
По словам Р. Матониса, в учениях примут участие около 20% полицейских, которые будут работать во время визита папы с 22 по 23 сентября.
Руководство полиции просило дополнительное финансирование в связи с визитом, однако его не получило. Невзирая на это безопасность будет обеспечена за счет того, что силы будут перераспределены, и меньше должностных лиц будут работать в другие дни.
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