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Генкомиссар полиции Литвы Ренатас Пожела назвал одним из вызовов - предновогодние посещения магазинов. Полиция намерена больше внимания уделить контролю в торговых центрах.

"Мы планируем работу на выходные и видим вызовы, с которыми придется столкнуться, во-первых, это перемещение в пределах самого муниципалитета. И первый вызов сегодня днем, вечером, связан с работой торговых центров и попытка жителей использовать последнюю минуту для покупки продуктов.

Хочу сказать, что полиция оставляет за собой право следить за этой ситуацией. Как и прежде, будем собирать видеоматериалы, информацию, решать вопрос нарушений. Этот день не будет исключением, полиция будет следить за ситуацией в торговых центрах", – сказал Пожела, заметив, что ответственность в данном случае грозит администрации торговых центров.

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Глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас сказал, что с сегодняшнего утра следят за ситуацией в торговых центрах.

"Мы с самого утра следим за "осадой" торговых центров, поэтому полиция наблюдает за ситуацией, следит за соблюдением правил карантина", – заметил Гагас.

Delfi уже писал, что очереди в магазинах появились уже в среду.

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