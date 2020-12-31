"Мы планируем работу на выходные и видим вызовы, с которыми придется столкнуться, во-первых, это перемещение в пределах самого муниципалитета. И первый вызов сегодня днем, вечером, связан с работой торговых центров и попытка жителей использовать последнюю минуту для покупки продуктов.
Хочу сказать, что полиция оставляет за собой право следить за этой ситуацией. Как и прежде, будем собирать видеоматериалы, информацию, решать вопрос нарушений. Этот день не будет исключением, полиция будет следить за ситуацией в торговых центрах", – сказал Пожела, заметив, что ответственность в данном случае грозит администрации торговых центров.
Глава полиции Вильнюсского округа Саулюс Гагас сказал, что с сегодняшнего утра следят за ситуацией в торговых центрах.
"Мы с самого утра следим за "осадой" торговых центров, поэтому полиция наблюдает за ситуацией, следит за соблюдением правил карантина", – заметил Гагас.
Delfi уже писал, что очереди в магазинах появились уже в среду.
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