10 ноября – тот день, когда за летнюю резину водителям грозит не только штраф в размере 30-40 евро, но и лишение техосмотра, сказано в пресс-релизе Шяуляйской полиции.
Policijos reidas
© DELFI / Domantas Pipas

В соответствии с ПДД в Литве на летней резине можно ездить только до 9 ноября включительно.

Дольше на летней резине могут ездить только мотоциклисты, водители квадроциклов и мопедов (они должны ездить на зимней резине с декабря по февраль и в марте/ноябре, если хотя бы часть дороги заснежена или обледенела.

Если автомобиль с 10 ноября будет с летней резиной, то со знака снимают наклейку техосмотра, перечеркнут справку о техосмотре и информацию об аннулировании действия техосмотра передадут в базу данных.

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