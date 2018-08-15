В редакцию портала DELFI пришла жалоба полицейских, от которых руководство требует заплатить за нанесенный служебному автомобилю ущерб. По словам полицейских, сейчас ситуация такова, что вместо того, чтобы спешить по вызову, выбирая дорогу покороче, но похуже, полицейские думают, стоит ли так поступать. Поскольку царапина на капоте, выбитая фара или вмятина могут обернуться снижением зарплаты и тысячным штрафом.

По словам полицейских, в Литве уже были случаи, когда у полицейского, который мчался по срочному вызову, стали требовать возмещения ущерба на сумму несколько десятков тысяч евро.

Ревита Янавичюте, представитель Департамента полиции, подтвердила DELFI,что в этом году были приобретены 20 новых Volkswagen Transporter и 31 Opel Insignia, все они не застрахованы Kasko, в отличие от новых Audi A6, приобретенных в 2017 г.

"Эти авто не застрахованы страхованием Kasko, поскольку, по сравнению с 2017 г., страховка подорожала в 4-5 раз. Но эту проблему решают", – сказала Янавичюте.

По ее словам, каждый случай, в котором бывает поврежден автомобиль, рассматривают в отдельности, индивидуально, оценивают действия сотрудника.

"Если действия не было намеренными, то платить не придется, у полицейского не будет таких проблем", – сказала собеседница.

По словам Янавичюте DELFI, сейчас разрабатывают порядок действий на случай, как действовать, когда в ДТП попадают автомобили, не застрахованные Kasko. Порядок должен включать и правила компенсации нанесенного ущерба, какой будет ответственность сотрудника полиции.

"Сейчас каждое ведомство решает этот вопрос индивидуально", – сказала собеседница.

Деньги на ремонт будет выделять Департамент полиции.

"Если появятся средства на Kasko, к этому вопросу вернутся. Но сегодня не о чем говорить, у нас таких денег нет. Нам лучше искать средства на ремонт за счет своих ресурсов", – сказала Янавичюте.

Владимир Банель, председатель Национального объединения профсоюзов сотрудников не скрывал, что об этой ситуации ему известно. Он сравнил ее с возвращением в далекое прошлое, когда с полицейскими подписывали соглашения о материальной отевтственности.

"Естественно, такого вида транспорт должен быть застрахован, с ним всякое может случиться. Еще в 2014 г. в коллективном соглашении обсуждали вопрос, какие автомобили должны страховать страховкой Kasko. А сейчас возвращаемся в прошлое. По моим данным, Департамент полиции снова разрабатывает порядок, на основе которого можно высчитывать деньги с полицейских", – сказал собеседник.

По его словам, покупая новые авто, Департамент полиции не оценил, что на их страховку нужны огромные деньги.

Банель не скрывал, что сейчас обсуждают этот вопрос, поскольку неясно, как будут поступать в случае ДТП.

"Если создают фонд, должны ясно сказать, что Kasko стоит слишком дорого, поэтому создаем фонд для ремонта автомобилей и продолжаем дискуссии. А сейчас говорят и о фонде, и о порядке решения вопроса материальной ответственности", – сказал он.

Он заметил, что автомобили уже ездят по улицам, а новый порядок только обсуждается.

"Я не хочу спекулировать, но, скорее всего, сейчас нет ни фонда для ремонта, ни порядка действий в случае ДТП, а это таит в себе конфликт, полицейские будут вынуждены защищать свои права и судиться с государством, – сказал Банель. – Конечно, если речь идет о намеренной порче техники, дело одно, но если речь идет о ДТП и о транспорте, созданном для реагирования, который естественным образом может попасть в разные ситуации, решение должно быть иным".