Полиция Литвы обещает компенсировать должностным лицам прививки от кори

"Видя и оценивая ситуацию в стране, я принял решение выделить средства для прививок работников полиции от кори", – написал на этой неделе в социальной сети "Фейсбук" Генкомиссар Линас Пярнавас.
Департамент полиции сообщает, что работники должны будут привиться от кори на собственные средства, а позднее эта сумма будет компенсирована при предоставлении заявления и квитанции.
Решение прививаться, по сообщению департамента, будет принимать каждый отдельный работник самостоятельно. Руководителей комиссариатов обязали создать подчиненным условия для прививки.
Как говорится в сообщении, такое решение было принято с учетом предупреждения Национального центра общественного здоровья и Центра инфекционных заболеваний и СПИДа о том, что в Литве участились случая заболевания корью, болезнь распространяется среди взрослых.
К 28 марта в Литве зарегистированы 284 случая заболевания корью в этом году. В прошлом же году за целый год в Литве этой болезнью болели 30 человек.
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