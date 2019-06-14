С 14 июня литовская полиция начинается проводить специальные рейды, во время которых внимание будет уделяться нарушениям, которые водители делают чаще всего, пишет Autobanas.lt.
Išskirtinis policijos reidas
© DELFI / Karolina Pansevič

Наибольшее внимание будет уделено контролю скорости, использованию мобильных телефонов за рулем и опасному и хулиганскому вождению.

В жаркую погоду, по данным полиции, водители стали чаще нарушать правила.

События последних дней показали, что из-за превышения скорости и происходит больше всего трагических ДТП. Полиция рассказала, какие рейды будет проводить в ближайшее время.

14-20 июня будет осуществляться превентивная мера, посвященная выявлению водителей, которые за рулем говорят по мобильному телефону, занимаются деятельностью, не связанную с вождением, кроме того, будут проверять, используют ли водители и пассажиры ремни , а велосипедисты - шлемы, есть ли в автомобилях детские кресла.

14-25 июня будут проверять соблюдение скоростного режима, маневрирование, правильность обгона, пересечения перекрестков.

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