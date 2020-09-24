Полиция Литвы из-за коронавируса отзывает мероприятия, будет работать удаленно

"Главам полицейских учреждений указано соблюдать все требования безопасности в полицейских учреждениях, ограничить физический контакт работников с задержанными, однако организовать работу так, чтобы обеспечить непрерывное выполнение функций и задач полиции", – говорится в сообщении департамента.

Все совещания, встречи, повышение квалификации и прочая деятельность будут организованы удаленным способом, работникам полиции также рекомендовано воздержаться от поездок за границу, избегать мест массового скопления людей.

На опасные события категории A и B, когда возникает реальная угроза здоровью и жизни людей, полиция будет реагировать обычным способом.

Однако на сообщения категории C, когда не возникает угроза жизни и здоровью людей, или когда не требуется срочная помощь, должностные лица будут реагировать удаленно. На сообщения будут реагировать не только по телефону, но и по электронной почте, через видео-конференции.

"Полиция обращает внимание на то, что должностные лица, позвонившие человеку, не будут просить у него контактные данные, пароли электронного доступа к банковским счетам, прочую личную информацию", – предупредила полиция.