Полиция Литвы из-за коронавируса отзывает мероприятия, будет работать удаленно

"Главам полицейских учреждений указано соблюдать все требования безопасности в полицейских учреждениях, ограничить физический контакт работников с задержанными, однако организовать работу так, чтобы обеспечить непрерывное выполнение функций и задач полиции", – говорится в сообщении департамента.
Все совещания, встречи, повышение квалификации и прочая деятельность будут организованы удаленным способом, работникам полиции также рекомендовано воздержаться от поездок за границу, избегать мест массового скопления людей.
На опасные события категории A и B, когда возникает реальная угроза здоровью и жизни людей, полиция будет реагировать обычным способом.
Однако на сообщения категории C, когда не возникает угроза жизни и здоровью людей, или когда не требуется срочная помощь, должностные лица будут реагировать удаленно. На сообщения будут реагировать не только по телефону, но и по электронной почте, через видео-конференции.
"Полиция обращает внимание на то, что должностные лица, позвонившие человеку, не будут просить у него контактные данные, пароли электронного доступа к банковским счетам, прочую личную информацию", – предупредила полиция.
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