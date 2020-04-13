Полиция Литвы готовится к потоку возвращающихся домой: из-за ограничений ситуация может быть сложная

По его словам, неизвестно, какое количество людей на праздники уехало из дома, поэтому до 20 ч. на въездах в города могут формироваться заторы.

"Неясно, какое количество людей уехало. Если таких много – возвращение может быть сложным. Но мы все же надеемся, что многие люди остались дома", – сказал Матонис, напомнив, что до 20 ч. проверять будут всех въезжающих в города.

"Мы надеемся, что все не поедут одновременно, одни уедут днем, а не все отправятся в путь вечером. Конечно, готовимся, ведь вечером могут быть большие заторы. Может, кто-то поедет после 20 ч., тогда уже постов не будет", – сказал он.

Представитель полиции информировал, что в воскресенье поступило 184 сообщения о нарушениях правил карантина, составлены 69 протоколов.

С целью ограничения распространения коронавируса в пасхальные выходные в Литве ограничены въезды в города, чтобы жители не отправились в гости к родственникам – запрет действует с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13 апреля.

Исключения касаются поездок на похороны, к тяжело больным, на работу и для оказания неотложной медицинской помощи. Также исключение охватывает тех жителей, которые располагают недвижимостью в тех городах, куда едут, даже если не живут там постоянно. В таком случае следует иметь при себе документы на недвижимость или их фотографию.