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Полиция Литвы готовится к потоку возвращающихся домой после Пасхи, поэтому не исключает, что в понедельник вечером во второй половине дня на въездах в города могут формироваться заторы, сказал представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис.
Полиция Литвы готовится к потоку возвращающихся домой: из-за ограничений ситуация может быть сложная
© DELFI / Andrius Ufartas

По его словам, неизвестно, какое количество людей на праздники уехало из дома, поэтому до 20 ч. на въездах в города могут формироваться заторы.

"Неясно, какое количество людей уехало. Если таких много – возвращение может быть сложным. Но мы все же надеемся, что многие люди остались дома", – сказал Матонис, напомнив, что до 20 ч. проверять будут всех въезжающих в города.

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"Мы надеемся, что все не поедут одновременно, одни уедут днем, а не все отправятся в путь вечером. Конечно, готовимся, ведь вечером могут быть большие заторы. Может, кто-то поедет после 20 ч., тогда уже постов не будет", – сказал он.

Представитель полиции информировал, что в воскресенье поступило 184 сообщения о нарушениях правил карантина, составлены 69 протоколов.

С целью ограничения распространения коронавируса в пасхальные выходные в Литве ограничены въезды в города, чтобы жители не отправились в гости к родственникам – запрет действует с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13 апреля.

Исключения касаются поездок на похороны, к тяжело больным, на работу и для оказания неотложной медицинской помощи. Также исключение охватывает тех жителей, которые располагают недвижимостью в тех городах, куда едут, даже если не живут там постоянно. В таком случае следует иметь при себе документы на недвижимость или их фотографию.

ru.DELFI.lt
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