"Здоровье общества вызывает беспокойство. Мы наблюдаем и за электронным пространством, видим высказывания, комментарии, некоторые инициативы, мы это прогнозировали, видели во время кризиса 2008 г., когда некоторые люди лишились работы, появилась неуверенность в завтрашнем дне, и не все справлялись с психологическими проблемами. И сейчас мы такое видим. Это не только феномен Литвы, мы видели опыт Эстонии, где ни с того ни сего был открыт огонь по людям, такое и в других странах происходит", - сказал в среду Пожела.

Генкомиссар сказал, что он имеет в виду массу нарушений и оскорблений, обвинений.

"Мы чувствуем, что психическое здоровье людей на грани", - сказал Пожела.

По словам главы полиции, по сравнению с прошлым годом, общая картина преступности не изменилась.

"Особенно беспокоит рост числа убийств за последние 5 месяцев. На 10 убийств больше. Именно во время карантина выросло количество убийств. Мы проверили, большая часть убийств - в результате конфликтов в семье и ближайшем окружении. Друзья, собутыльники, которые безответственно пьют, вдруг чего-то не могут поделить и тогда совершают убийство.

Мы печально шутим, есть превенция – запрет на алкоголь и изъятие ножей, тогда нечем будет убивать", - сказал Пожела.

По его словам, по-прежнему происходит больше всего краж, но их количество снизилось на 13-15%.

"Громкие кражи - у фермеров. Можно порадоваться, что есть несколько случаев задержания при попытке реализации краденных вещей, в этом направлении продолжаем работу", - заметил он.

Пожела не склонен связывать преступление с возвращением эмигрантов.

"Часть этих людей известна полиции, за ними следит как полиция, так и Некоторые лица склонны к совершению преступлений, но это не единственная причина роста числа убийств и преступлений", - подчеркнул Пожела.