Полиция испытывает терпение водителей - прячет радары за столбы и за кусты

"Видимо в конце года хотят добрать деньги в бюджет", - писали читатели, присылавшие фотографии, на которых видно, что полицейские ставят радар в металлическую конструкцию светофора на перекрестке.

"И как такое заметить? А еще говорят, что радары используют превентивно, чтобы люди притормаживали", – писал один читатель Delfi.

© DELFI skaitytojas

"А еще говорят, что такие радары ставят там, где случается больше всего ДТП и больше всего опасностей. На самом деле, их ставят там, где легче поймать нарушителейi, те, кто едет быстрее, никакой угрозы не представляют", – заметил один водитель, прибавив, что нередко такие радары можно увидеть на Западной объездной дороге, где сама инфраструктура позволяет ехать быстрее, а пешеходов нет.

© DELFI skaitytojas

Однако полицейские с такой критикой не согласны. Представители полиции сказали Delfi, что стражи порядка должны делать все возможное для обеспечения безопасности.

Поэтому, по их словам, главное, чтобы такой радар не мешал водителям и не представлял для них опасности. Кроме того, акцентируют, что полиция работает в светлое время суток, рядом не проводят ремонтные работы, нет других причин для ограничения скорости.

"Приборы PoliScan FM1 используют в аварийных и опасных местах, где чаще происходят ДТП из-за превышения скорости", – сказано в ответе Delfi и отмечается, что водители должны соблюдать ПДД.