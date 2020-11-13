aA
Литовская полиция уже больше года пользуется мобильными постами контроля скорости, которые до сих пор остаются в эпицентре внимания водителей. После публикации на Delfi, в которой рассказывалось о радаре, спрятанном за рекламным стендом, в редакцию стали присылать фотографии хитроумно "замаскированных" радаров.
Полиция испытывает терпение водителей - прячет радары за столбы и за кусты
© DELFI skaitytojas

"Видимо в конце года хотят добрать деньги в бюджет", - писали читатели, присылавшие фотографии, на которых видно, что полицейские ставят радар в металлическую конструкцию светофора на перекрестке.

"И как такое заметить? А еще говорят, что радары используют превентивно, чтобы люди притормаживали", – писал один читатель Delfi.

Полиция испытывает терпение водителей - прячет радары за столбы и за кусты
© DELFI skaitytojas
Статьи по теме:
В Вильнюсе появится четыре новых поста контроля скорости  (6)
На литовские дороги возвращаются радары: уже устанавливают 70 штук  (15)

"А еще говорят, что такие радары ставят там, где случается больше всего ДТП и больше всего опасностей. На самом деле, их ставят там, где легче поймать нарушителейi, те, кто едет быстрее, никакой угрозы не представляют", – заметил один водитель, прибавив, что нередко такие радары можно увидеть на Западной объездной дороге, где сама инфраструктура позволяет ехать быстрее, а пешеходов нет.

Полиция испытывает терпение водителей - прячет радары за столбы и за кусты
© DELFI skaitytojas

Однако полицейские с такой критикой не согласны. Представители полиции сказали Delfi, что стражи порядка должны делать все возможное для обеспечения безопасности.

Поэтому, по их словам, главное, чтобы такой радар не мешал водителям и не представлял для них опасности. Кроме того, акцентируют, что полиция работает в светлое время суток, рядом не проводят ремонтные работы, нет других причин для ограничения скорости.

"Приборы PoliScan FM1 используют в аварийных и опасных местах, где чаще происходят ДТП из-за превышения скорости", – сказано в ответе Delfi и отмечается, что водители должны соблюдать ПДД.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Почему с улиц пропали мобильные радары: водителям не стоит расслабляться (13)

Читатель портала Kas vyksta Kaune написал в редакцию письмо, в...

Новость для водителей: в скором времени на дорогах Литвы появится 112 новых радаров (14)

Литовская дирекция автомобильных дорог подписала...

TOP новостей

Представителям среднего класса в Литве сложно отправиться в путешествие, важны не только доходы (40)

Несмотря на пандемию, результаты исследования...

Предварительные данные: за сутки в Литве установлено 2062 случая коронавируса (34)

За прошедшие сутки в Литве установлено 2062 новых случая...

Полиция испытывает терпение водителей - прячет радары за столбы и за кусты (29)

Литовская полиция уже больше года пользуется...

Во время второй волны COVID-19 и выборов в парламент сократилось количество считающих, что жизни в Литве улучшилась (6)

В Литве по-прежнему фиксируют рекордный уровень...

Как в Каунасе отпразднуют начало рождественского периода: зрителей не будет (2)

Из -за пандемии коронавируса корректируют и планы,...

|Maža didelių žinių kaina