Полиция ищет очевидцев происшествия, во время которого из автобуса выпал мужчина

Управление дорожной полиции ГКП Вильнюсского округа расследует происшествие, которое случилось 26 февраля, в 15.32 ч., в Вильнюсе, на ул. Жигиманто, у остановки "Караляус Миндауго тилтас". Из маршрутного автобуса 6G Neoplan выпал мужчина и попал под колеса автобуса.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Очевидцев происшествия просят обращаться к следователю Оксане Гутаускене, по адресу: Вильнюс, ул. Менулё, 11, кабинет 509, тел. (8 5) 271 9503, эл. почта oksana.gutauskiene@policija.lt

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