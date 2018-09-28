Представитель ГПК Вильнюса Паулюс Радвилавичюс сказал LRT.lt, что сегодня утром полиция выезжала по вызову дважды.

О первом ДТП сообщили в 6.50 ч. Оно произошло около перекрестка ул. Тукстантмячё и Панерю, столкнулись 5 автомобилей. В ДТП никто не пострадал, заторы образовались потому, что не все автомобили сразу убрали с проезжей части.

В 7.30 ч. поступило еще одно сообщение о ДТП на Западной объездной дороге у выезда к бизнес центру Gariūnаi. Столкнулись два автомобиля – Mercedes-Benz и Audi. Люди в ДТП не пострадали, но полиция приезжала, поскольку водители не могли определиться, кто виноват.

На вопрос, откуда информация о 19 поврежденных авто, он заметил, что полиция тоже сначала получила такие сведения, но это предварительные данные. Люди не всегда могут оценить точное количество поврежденных автомобилей. Сейчас полиция располагает данными о 7 поврежденных авто.

Сейчас полиция расследует обстоятельства происшествий.

28 сентября утром погода условия на дорогах не были благоприятными для вильнюсских водителей. Было пасмурно, шел дождь. Но по словам представителя компании Grinda Эгидиюса Степонавичюса, льда точно не было, поэтому он не мог быть причиной ДТП.

"Сейчас температура положительная, а поверхность земли теплая, поэтому льда точно не было. Конечно, мы следим, контролируем ситуацию, Но сегодня точно не было условий для формирования льда", – сказал Степонавичюс.

Он прибавил, что компания готовится к приближению зимнего сезона и уже подготавливает необходимую технику.