"Мы предпримем все возможные меры для того, чтобы защитить, оберечь и помочь каждому участнику движения. Чтобы в ДТП не попали ни малолетние дети, ни другие участники движения, например, велосипедисты и пешеходы", – сказала Казанович.

Специалист отметила, что особое внимание будет уделяться безопасности малолетних детей.

"Одно из приоритетных средств в сентябре - обеспечение безопасной перевозки детей в транспортных средствах. Будут проверять, есть ли в машинах детские кресла, пристегнуты ли дети ремнями безопасности", – сказала Казанович.

Водители крупных городов Литвы уже привыкли к тому, что полиция в выходные проверяет их на трезвость, проводит специальные рейды. Но в сентябре будут и другие рейды.

"Могу заверить, что водители, которые садятся нетрезвыми за руль, останутся в центре нашего внимания. Мы проверяем сейчас, будем проверять и в будущем. Будем проводить нетрадиционные рейды, о которых не будем сообщать заранее", – предупредила специалист.

К сожалению, чаще всего в ДТП гибнут именно пешеходы. Казанович заметила, что ответственно вести себя должны как пешеходы, так и водители, поскольку много пешеходов гибнет на пешеходном переходе.

"Все же в Литве чаще всего страдают и гибнут пешеходы. Их беспечность и невнимательность водителей по отношению к ним приводят к тому, что треть погибших в ДТП - это пешеходы. В этом году погиб 41 пешеход, из них 11 погибли на пешеходных переходах", – сказала специалист.

Казанович заметила, что серьезной проблемой по-прежнему остаются водители, которые пользуются мобильными телефонами за рулем. Конечно же, полиция не обойдет их своим вниманием, однако в поле зрения полиции будут и другие водители, которые занимаются за рулем несвязанной с вождением деятельностью, например, едят за рулем.

"Культурный, ответственный и внимательный участник движения заботится не только о себе, но и о других. Важно обратить внимание на то, что участие в движении - ответственное занятие, поэтому надо избегать любой деятельности, которая не связана с участием в движении", – подчеркнула Казанович.