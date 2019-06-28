Начальник Литовской дорожной полиции Витаутас Грашис сказал DELFI, что полиция намерена наблюдать за порядком, фиксировать нарушения, которые допускают водители самокатов.
"Мы должны предпринять дополнительные средства контроля, будем проверять водителей не только на трезвость, но и то, соблюдают ли они правила. На данный момент тут есть определенная проблема", – сказал Грашис.
По его словам, не всегда правила нарушают пьяные водители самокатов, чаще наблюдается проявление хулиганского вождения.
"Посмотрите, что творится в Вильнюсе, где электросамокаты сдают в аренду. Кажется, что люди, когда они едут на самокате, не думают ни о здоровье, ни о жизни – правила не соблюдают, не смотрят по сторонам, едут на высокой скорости по тротуарам. Бывают наезды на пешеходов. Конечно, полиция фиксирует те происшествия, в которых травмы получают люди, но, насколько я знаю, часто водители самокатов травмируют себя и потом обращаются к врачам, такие случаи как ДТП не фиксируются", – сказал Грашис.
Согласно статистике, с начала этого года до 21 июня водители электросамокатов были участниками 18 ДТП, в которых пострадали 18 человек. Из них – 16 водителей, одна пешеход, один велосипедист. В 6 случаях виновниками ДТП были водители самокатов. За тот же период произошло 130 ДТП с участием велосипедистов. В этих ДТП пострадали 129 человек, 4 велосипедистов погибли.
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