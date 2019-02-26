Сотрудники ГКП Таурагского округа ездили на автомобиле без опознавательных знаков в течение недели. В поле из срения попали десятки нарушителей.
Больше всего внимания полиция уделяла тем водителя, которые превышали допустимую скорость и шли на обгон в запрещенных местах.
По словам полицейских, больше всего нарушителей превышали скорость (больше 100). Еще 65 обгоняли автомобили в неположенном месте.
DELFI напоминает, что в соответствии с ПДД обгон запрещен:
на перекрестках второстепенной и главной дороги, если стоят знаки "Пересечение со второстепенной дорогой", "Примыкание второстепенной дороги справа", "Примыкание второстепенной дороги слева" или "Главная дорога", на регулируемых перекрестках и равнозначных перекрестках;
на железнодорожных переездах и в 100 м перед ними;
на участках дороги с плохой видимостью;
на пешеходных переходах;
в местах, где в одном направлении движение идет больше чем по одной полосе.
Два года назад были ужесточены наказания за такие нарушения, поэтому водителям грозит не только штраф (170-230 евро), но и лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.
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