Полицейские: раненая в Алитусе женщина еще успела позвонить по номеру 112

Представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене сказала DELFI, что раненых сожителей обнаружили врачи скорой помощи. Врачей вызвала сама пострадавшая.
Врачи приехали на место происшествия и вызвали полицию. По словам Янулявичене, в доме кроме женщины и ее сожителя других людей не было.
"Сами эти люди в поле зрения полиции раньше не попадали. Семья порядочная", – сказала Янулявичене и заметила, что пока причина конфликта неясна.
Оба пострадавших - 69-летний мужчина и 54-летняя женщина получили огнестрельные ранения. Янулявичене сказала, что у мужчины было разрешение на ношение огнестрельного оружия, у него было легальное оружие.
"По предварительным данным, мужчина стрелял в свою сожительницу, потом выстрелил в себя", – сказала Янулявичене.
Из-за тяжелого состояния пострадавших невозможно было установить, не были ли они пьяны, поэтому была взята кровь на анализ. Результатов пока нет.
Мужчина находится в критическом состоянии, он впал в кому. Состояние женщины стабильное.
Янулявичене подтвердила DELFI, что начато расследование по 133 ст. УК ЛР.
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