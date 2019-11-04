Полицейские: раненая в Алитусе женщина еще успела позвонить по номеру 112

В полицейских сводках сообщалось, что 1 ноября поздно вечером, в Алитусе, в доме на ул. Сантайкос, была обнаружена женщина с огнестрельным ранением. В гараже был обнаружен ее сожитель с огнестрельным ранением в области головы. 4 ноября представитель полиции рассказала DELFI, что начато расследование.
© DELFI (R.Gečiūnaitės nuotr.)

Представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене сказала DELFI, что раненых сожителей обнаружили врачи скорой помощи. Врачей вызвала сама пострадавшая.

Врачи приехали на место происшествия и вызвали полицию. По словам Янулявичене, в доме кроме женщины и ее сожителя других людей не было.

"Сами эти люди в поле зрения полиции раньше не попадали. Семья порядочная", – сказала Янулявичене и заметила, что пока причина конфликта неясна.

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Оба пострадавших - 69-летний мужчина и 54-летняя женщина получили огнестрельные ранения. Янулявичене сказала, что у мужчины было разрешение на ношение огнестрельного оружия, у него было легальное оружие.

"По предварительным данным, мужчина стрелял в свою сожительницу, потом выстрелил в себя", – сказала Янулявичене.

Из-за тяжелого состояния пострадавших невозможно было установить, не были ли они пьяны, поэтому была взята кровь на анализ. Результатов пока нет.

Мужчина находится в критическом состоянии, он впал в кому. Состояние женщины стабильное.

Янулявичене подтвердила DELFI, что начато расследование по 133 ст. УК ЛР.

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