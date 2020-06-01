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В понедельник в последний путь проводили погибшего на службе полицейского Саулюса Жимантаса. В пятницу произошла трагедия, на службе погиб полицейский Мажейкяйского района. Коллеги покойного не скрывают, что на месте покойного мог быть любой из них.
Полицейские простились с погибшим коллегой: на его месте мог оказаться каждый из нас
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

В воскресенье в Мажейкяй ездил президент Литвы Гитанас Науседа, чтобы проститься с покойным и выразить соболезнования его семье. В Мажейкяй отдать дань памяти коллеге съезжались полицейские со всей страны.

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В понедельник проститься с покойным приезжало руководство ДГБ, СОГГ, Таможенного департамента, кинологи Департамента тюрем с собаками. На похороны привели и собаку покойного Гантаса.

Коллеги покойного отмечают, что от гибели на службе никто не застрахован.

Трагедия произошла 29 мая в Мажейкяйском районе, в деревне Бирбилишкес. В пятницу утром в него и в его коллегу стрелял Стасис Браса, подозреваемый в насилии в семье. Жимантас от полученного ранения скончался на месте, его напарница была ранена.

Без отца остались двое детей.

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