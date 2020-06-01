Полицейские прощаются с погибшим коллегой: на его месте мог оказаться каждый из нас

В воскресенье в Мажейкяй ездил президент Литвы Гитанас Науседа, чтобы проститься с покойным и выразить соболезнования его семье. В Мажейкяй отдать дань памяти коллеге съезжались полицейские со всей страны.
В понедельник проститься с покойным приезжало руководство ДГБ, СОГГ, Таможенного департамента, кинологи Департамента тюрем с собаками. На похороны привели и собаку покойного Гантаса.
Коллеги покойного отмечают, что от гибели на службе никто не застрахован.
Трагедия произошла 29 мая в Мажейкяйском районе, в деревне Бирбилишкес. В пятницу утром в него и в его коллегу стрелял Стасис Браса, подозреваемый в насилии в семье. Жимантас от полученного ранения скончался на месте, его напарница была ранена.
Без отца остались двое детей.
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