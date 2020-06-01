Полицейские по всей Литве почтили память погибшего коллеги

С. Жиимантас похоронен в полдень в Векшняй Мажейкяйского района. Почтить память погибшего коллеги сотрудники полиции собрались около полудня и на Кафедральной площади Вильнюса, на подъездах к ней несколько десятков автомобилей остановились и включили маячки и сирены. Патрульные вышли из автомобилей.
На церемонии на Кафедральной площади Вильнюса присутствовала и министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Как сообщил Департамент полиции, с соблюдением условий карантина в похоронах полицейского приняли участие руководство полиции, коллеги, работники полиции из всех уездов страны.
40-летний сотрудник полиции, кинолог С. Жимантас погиб в пятницу утром, когда приехал с коллегой по вызову в связи с психологическим насилием в деревню Бирбилишкес.
С. Жимантас был убит из огнестрельного оружия, во время инцидента была ранена его коллега, однако ее жизнь вне опасности.
После выстрелов убийца полицейского поджег дом.
Когда пожар был потушен, на пожарище нашли обгоревшее тело и оружие, впоследствии было установлено, что это труп убийцы полицейского.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Литва открывается: Минздрав объявил список стран, приехавшим из которых не нужна изоляция (17)
С 1 июня Литва открывает свои границы для граждан других...
В Вильнюсских барах и кафе карантин никого не волнует: текут реки алкоголя, оставляют щедрые чаевые, от клиентов нет отбоя (7)
Никакого кризиса нет. Если взглянуть на террасы баров и...
СМИ: генкомиссар полиции рассказал, что погибший полицейский был знаком со своим убийцей
29 мая в Литве во время выполнения служебных...
С июля в Литве вступает в силу налог на автомобили: как все будет выглядеть? (2)
С 1 июля в Литве вступит в силу закон о налоге на...
Вернувшиеся из-за границы и вынужденные находиться в самоизоляции смогут удаляться от места нахождения на 1 км
Лица, вернувшиеся в Литву из-за границы, которым...