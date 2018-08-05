По словам вице-мэра Вильнюса Гинтаутаса Палуцкаса, ответственного за социальные вопросы, проблема возникает из-за долгих процедур общественных закупок, поскольку подготовка и обнародование условий конкурса, проведение самого конкурса и время до объявления результатов занимает по меньшей мере полгода.

"Но люди продают по-другому: есть рекламные порталы, где они размещают объявление, договариваются о цене и продают. Поэтому мы являемся очень непривлекательным покупателем, поскольку, пока пройдут все процедуры, пока поступят предложения, пока их оценивают, проходят месяцы. Так какой нормальный человек будет ждать все эти месяцы?", – сказал политик BNS.

По его словам, первая объявленная самоуправлением закупка в этом году не дождалась ни одного участника.

"Теперь мы отменили, практически, все ограничения, мы покупаем даже не до конца построенные квартиры, это, может быть, побудит торговцев недвижимостью продать одну-другую квартиру. Мы оставили только логичные ограничения, чтобы в одном месте не было концентрации жилья. Надеюсь, на этот раз, дай Бог, удастся купить", - сказал Г.Палуцкас.

По словам чиновника, в данное время очередь на социальное жильё в Вильнюсе сократилась, теперь она составляет около 1100 человек или семей.

В прошлом году муниципалитет уже купил 38 квартир, в этом году планируется купить 47 однокомнатных и 48 двухкомнатных квартир, в которых могут разместиться около 200 поселенцев.

Ранее сообщалось, что за однокомнатную квартиру планируется заплатить до 1600 евро за квадратный метр, а за двухкомнатную – до 1500 евро за квадратный метр.

Приобретаемые квартиры должны быть в хорошем состоянии, со всеми централизованными коммунальными удобствами, энергетический класс дома не может быть ниже D, в квартире должна быть полная внутренняя отделка.