"Ужас! До чего опустились! Я не первый раз такое наблюдаю, но на этот раз я возмущена. Продают еду, как для животных...", – возмущалась покупательница.
DELFI обратился за комментарием к представителю Iki Берте Чайкаускайте.
"Во-первых, мы хотим принести покупателю извинения за неприятную картину в нашем ТЦ. Качество и гарантия свежести еды – наши основные ценности, поэтому мы немедленно предприняли все превентивные меры, чтобы обеспечить качество продаваемой еды.
Булочки, которые видны на видео, были изъяты из продажи и утилизированы, а соответствующая компания позаботилась о дезинфекции всего отдела хлебобулочных изделий.
Чтобы защитить выпечку от мошек, мы используем дополнительные дезинфицирующие средства. Мы попросили работников магазина быть внимательнее, чтобы подобное не повторялось", – информировала она.
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