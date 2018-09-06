"Ужас! До чего опустились! Я не первый раз такое наблюдаю, но на этот раз я возмущена. Продают еду, как для животных...", – возмущалась покупательница.

DELFI обратился за комментарием к представителю Iki Берте Чайкаускайте.

"Во-первых, мы хотим принести покупателю извинения за неприятную картину в нашем ТЦ. Качество и гарантия свежести еды – наши основные ценности, поэтому мы немедленно предприняли все превентивные меры, чтобы обеспечить качество продаваемой еды.

Булочки, которые видны на видео, были изъяты из продажи и утилизированы, а соответствующая компания позаботилась о дезинфекции всего отдела хлебобулочных изделий.

Чтобы защитить выпечку от мошек, мы используем дополнительные дезинфицирующие средства. Мы попросили работников магазина быть внимательнее, чтобы подобное не повторялось", – информировала она.