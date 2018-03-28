Покупатели возмущены разницей цен в магазинах Lidl

Однако все чаще обнаруживают, что те же самые товары в магазинах Lidl в Литве дороже тех же товаров в магазинах этой сети в Польше (в Польше НДС на продукты ниже чем в Литве). Однако некоторые товары в Литве дороже чем в магазинах этой сети в Германии, Чехии, где НДС примерно такой же как в Литве.

Читатель DELFI Паулюс в выходные подыскивал товары, которые нужны в хозяйстве.

"Сегодня я заметил, что Lidl насмехается над жителями Литвы. Для сравнения я взял электрическую газонокосилку FRM 1800 C3, в Литве она стоит 119 евро, а в Lidl в Германии – 75 евро. Это большая разница.

Если хорошо поискать, можно найти и другие товары, которые в Литве дороже. Например: ручная аккумуляторная дисковая пила PHKSA 20-Li A2. В Литве она стоит 69 евро, а в Чехии 999 крон (39,22 евро)", – возмущался Паулюс.

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Представители Lidl пояснили, почему жители Литвы за те же товары платят больше, чем жители других стран ЕС, получающие более высокие зарплаты:

"Цены на товары в конкретных магазинах Lidl устанавливают с учетом налоговой базы конкретной страны и конкуренции. Несмотря на разницу в ценах на некоторые товары, мы прилагаем максимум усилий, чтобы общая стоимость корзины товаров в нашем магазине в контексте страны отличалась привлекательностью. Поэтому надо сравнивать цены на товары с ценами на эти товары в других магазинах Литвы.

Разница в ценах появляется и за счет разницы в торговой платформе - в Литве Lidl торгует только в магазинах, а в Германии действует и электронный магазин Lidl".

В Литве вышеупомянутая газонокосилка на 59% дороже, а пила – на 77% дороже. В Литве НДС составляет 21%, в Германии – 19%, а в Чехии – 21%.

По данным "Евростата", в Литве минимальная зарплата составляет 400 евро, в Чехии – 477 евро, а в Германии – почти 1500 евро.