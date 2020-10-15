Покупатели автомобилей в Литве уже заплатили государству налоги на сумму 7,9 млн. евро

Налог на регистрацию вступил в силу с 1 июня. Его платят покупатели автомобилей, выбросы СО2 которых составляют больше 130 г/км.

"За три месяца всего собрали 7,9 млн. евро", – информирует Regitra.

Это больше чем поступление по налогу на недвижимость за весь год (в этом году планируют получить 5,4 млн. евро).

Все поступления сразу же передают в бюджет – на счет Государственной налоговой инспекции.

С июля по конец сентября было зарегистрировано 74 000 новых и подержанных автомобилей, из них 14% – 10 500 – не превышали показатель 130 г/км. Владельцам этих машин налог платить не пришлось.

Однако остальные 63 500 человек - 86% платили налог на регистрацию.

"В группе тех, за которые платили налог, больше всего было автомобилей с выбросами CO2 - 151-160 г/км – эта тенденция наблюдалась на протяжении всех трех месяцев. Налог составлял 40,5–90 евро", – сказала представитель Regitra Эмилия Брадаускене.

С июля по сентябрь включительно количество регистраций легковых автомобилей сократилось на 20%. А вот новых машин зарегистрировано больше, чем в прошлом году в тот же период – зарегистрировано намного меньше подержанных машин.

"В этом году это, вероятно, результат сложившейся во всем мире ситуации с COVID-19", – сказала Бардаускене.

В июле-сентябре в Литве впервые зарегистрировали около 48 600 новых и подержанных машин, а в прошлом в тот же время – 60 700. Часть новых машин за год увеличилась с 18 до 23,5%.