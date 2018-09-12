В борьбе с алкоголизмом активно участвуют и жители Литвы, которые, увидев возможные нарушения, сообщают о них СМИ. Читатель портала DELFI заметил, что в магазине Maximа в торговом центре Ozаs, вероятно, был нарушен закон.
"Вроде бы действует закон, запрещающий рекламу алкоголя, акций, однако неужели на магазины сети Maxima он не распространяется?", – вопрошал читатель.
DELFI обратился к представителю Maximа по связям с общественностью Паулюсу Стонису, который поблагодарил за это замечание.
"Мы благодарим читателя, который заметил это несоответствие. Похоже, что произошла простая человеческая ошибка – работник повесил плакат не на тот стенд. Плакат должны были повесить на находящийся рядом стенд с энергетическими напитками, которые сейчас продают со скидкой. Эта ошибка уже устранена", – сказал Стонис.
В Вильнюсе на этой неделе откроют Финскую площадь
В Вильнюсе на этой неделе откроют Финскую площадь, а...
Напоминание тысячам эмигрантов: вы теряете принадлежащие вам деньги
Эмигранты все еще боятся подавать декларации о доходах...
Как долг в 800 вырос до 14 000 литов: все началось с небольших штрафов (8)
После публикации на портале DELFI о доходах приставов в...
Налоговая инспекция начинает списывать задолженность со счетов граждан (2)
Жителям, задолжавшим Государственной налоговой...
TOP новостей
Как долг в 800 вырос до 14 000 литов: все началось с небольших штрафов (8)
После публикации на портале DELFI о доходах приставов в...
Налоговая инспекция начинает списывать задолженность со счетов граждан (2)
Жителям, задолжавшим Государственной налоговой...
Yandex. Taxi отреагировала на требование удалить рекламу (16)
На минувшей неделе Антимонопольная служба прислала...
Покупатель опешил: неужели на Maxima закон не распространяется (16)
В Литве реклама алкоголя значительно ограничена,...
Напоминание тысячам эмигрантов: вы теряете принадлежащие вам деньги
Эмигранты все еще боятся подавать декларации о доходах...