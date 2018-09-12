Покупатель опешил: неужели на Maxima закон не распространяется

В борьбе с алкоголизмом активно участвуют и жители Литвы, которые, увидев возможные нарушения, сообщают о них СМИ. Читатель портала DELFI заметил, что в магазине Maximа в торговом центре Ozаs, вероятно, был нарушен закон.

"Вроде бы действует закон, запрещающий рекламу алкоголя, акций, однако неужели на магазины сети Maxima он не распространяется?", – вопрошал читатель.

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DELFI обратился к представителю Maximа по связям с общественностью Паулюсу Стонису, который поблагодарил за это замечание.

"Мы благодарим читателя, который заметил это несоответствие. Похоже, что произошла простая человеческая ошибка – работник повесил плакат не на тот стенд. Плакат должны были повесить на находящийся рядом стенд с энергетическими напитками, которые сейчас продают со скидкой. Эта ошибка уже устранена", – сказал Стонис.