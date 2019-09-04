Поклонники Норейки изготовили новую памятную доску

Председатель правления объединения Pro Patria Витаутас Синица сказал DELFI, что, скорее всего, доску на здание библиотеки повесят 5 сентября. По его словам, все зависит от того, как договорятся связанные стороны. По мнению Синицы, разрешение на установку доски должна давать не Вильнюсская мэрия.

"Новая доска уже готова и она должна оказаться на стене библиотеки им. Врублевских, – сказал Синица. – Она такая же, как прежняя, за исключением двух обстоятельств. Уточняется название организации, которую представлял Норейка, поскольку на прежней доске была ошибка (...). Также написано, что он - заключенный Штуттгофа".

Кроме того, доска украшена барельефом, которого прежде не было.

Generolo Vėtros lentos fragmentas ("Pro Patria" nuotrauka)

По словам Синицы, в четверг перед митингом, станет ясно, повесят доску или нет в этот день. "Если повесим, то только на стене библиотеки Врублевских. Сам текст обязывает повесит ее на том же здании. Иначе было бы нелогично, – заметил он. – Могу гарантировать, что повесим, но не могу сказать, что точно - завтра".

По его словам, с мэрией этот вопрос не согласовывают. "Нет, с муниципалитетом мы этот вопрос не будем согласовывать, – сказал Синица. – Мэрия считает, что с ней надо согласовывать, мы и департамент культурного наследия считаем, что согласовывать надо только с департаментом и с теми, кто управляет зданием (...). С Департаментом культурного наследия все согласовано, а с управляющими зданием, согласовываем".

В четверг вечером объединение Pro Patria организует митинг, в котором примут участие около 500 человек.

DELFI напоминает, что подобный митинг в Вильнюсе уже состоялся в августе. Мэрию призывали вернуть памятную доску на здание библиотеки и вернуть название аллее им. К.Шкирпы.

Напомним, что доку по решению мэра Ремигиюса Шимашюса сняли в конце июля.

Дискуссии об уместности этого памятного знака проходили в обществе много лет. Норейку критикуют за то, что он, занимая должность главы Шяуляйского округа, подписал документы об учреждении гетто и распределении имущества евреев.