Уже полгода 23-летняя Юстина работает в Швеции. Работу в интренет-торговле она сменила на сферу озеленения, а в следующем году планирует здесь начать обучение на магистерской программе..

"Литва на самом деле движется в сторону лучшего, но быть сегодня здесь простым человеком невозможно", - уверена эмигрантка.

Ей трудно вспоминать о рошлом, когда девушка прибыла из маленького городка на учебу в Вильнюс. Тогда ей пришлось два месяца жить практически без доходов. В столице же она начала изучать международный бизнес и маркетинг, но с учебой пришлось трудно: девушка должна была себя содержать.

"В Литве я работала специалистом, по профессии, с интернет-торговлей и ее системами. Два года проработала на полтора штата, легально, но мои доходы не достигали 700 евро", - рассказала DELFI девушка.

По словам Юстины, этих денег ей хватало на аренду жилья, продукты, тем не менее, ее беспокоило будущее.

"Когда задумаешься о будущем, о приобретении дома или квартиры, то примерно все ясно. Но точно также можно понять и работодателя, когда цифры показывают, что ты для фирмы столько не зарабатываешь, чтобы тебе больше платили. Это был достаточно небольшой конкурентный бизнес, где безумно много не заработаешь. Зарплаты же платили такие, чтобы все про "вышло в ноль", - отметила собеседница.

Правда, при этом она уверяет, что у нее часто возникает желание спросить чиновников высшего уровня и членов Сейма в глаза: они хотя бы понимают, что делают.

"Я из трехдетной семьи, мама воспитывала нас одна. Работать я начала с 16-ти лет, училась. Государство винить? Нет. Ситуации, когда чувствуешь себя абсолютно не нужной стране? Это да. Досадно, когда ты видишь, как выплаты распределяют среди других, а перед твоей матерью закрывают двери, когда она просит помочь отправить ребенка в кружок. Ты должен был выбирать, идти в кружок или на день рождения друга", - рассказывала Юстина.

По ее словам, политики часто не углубляются в нужны людей.

"Кто-то может сказать: "Ты не старалась, ты не делала". Нет, я делала. В результате - аренда комнаты с еще тремя людьми в Вильнюсе. Квалифицированную работу ты выполняешь за полтора штата, вроде бы и должен заработать деньги, но... Во мне есть позитив и желание, чтобы все было лучше, однако есть люди, у которых надежды больше нет", - подчеркнула собеседница.

На вопрос, почему она решила уехать именно в Швецию, Юстина ответила, что здесь уже 7-8 лет живет ее друг.

"Да, я могла искать в Литве хорошо оплачиваемую работу. Думаю, в моем случае это было еще возможно: прошла обучение, есть опыт. Но я решила уехать и сейчас размышляю, останусь или все же буду пытаться закрепиться в Литве. Мы - два молодых человека, которые задумываются о семье, будущем, поэтому есть аргументы, которые убеждают, что этоь, скорее всего, будет Швеция. Мы решили, что следующий год проведем здесь, я хочу продолжить в Швеции обучение на магистра. Конечно, в Литву можно ездить, сейчас время перемен (...). Однако я хотела бы влиться в шведское общество", - продолжает девушка.

После напряженного трудового графика в Литве она сменила профиль и в фирме занимающейся озеленением выполняет в Швеции сезонную работу. Собеседница призналась, что это было настоящим облегчением.

"Мне хотелось перевести дух. Когда я работала в Литве, работники чувствовали напряжение. Я занималась и продажами, видела людей, их реакцию на цены, испуг, а это сказывается и на тебе. Хотелось бы, чтобы люди умели видеть положительную сторону, но это безумно трудно, когда ты должен считать каждый цент, не можешь даже своим детям что-то позволить. В Швеции, работая в этой компании, я чувствую себя на 120%", - говорит девушка.

Хоть и работает Юстина в два раза меньше, но зарабатывает при этом в два раза больше: за полгода она накопила столько, сколько в Литве не осилила бы и за год. "Я везде ездила, путешествовала, снова ждет двухнедельный отпуск (...) В Литве у меня было лишь 4 свободных дня в месяц. Разве тебе еще чего-то захочется? Можно ли планировать семью, личную жизнь? Нет. Ты должен думать о том, как ты расплатишься за аренду, сделаешь что-то или приобетешь", - продолжала собеседница.

Отвечая на вопрос о своих первых неделях в Швеции, Юстина, в первую очередь, подчеркнула, что шведы любят литовцев. Она и сама изучает шведский. Не сложно ей было и обустроиться, тем не менее, она предупреждает любителей рисковать. "Я думаю, что Швеция - это не та страна, где ты можешь взять, собрать вещи и уехать. Шведы действительно оказывают предпочтение работникам из своей страны, поэтому если приехать внезапно, то будет сложно устроиться", - призналась эмигрантка.

Она добавила, что есть очень много людей, которые живут в Литве лишь потому, что не хватает решимости сделать шаг вперед и уехать. И девушка уверяет, что все возможно. Правда есть и другая сторона медали. Молодые люди часто забывают, что за границе никто для них хорошей жизни создавать не будет. Т

"Не стоить быть наивными. Ты должен стараться сам. Такого не будет, что по твоему приезду кто-то что-то за тебя сделает. Я бы хотела вернуться в Литву, но люди очень злые, раздраженные, грустные. Сложно. На сегодняшний день решение склоняется в сторону будущего вдали от Литвы", - заключает собеседница.