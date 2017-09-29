DELFI уже сообщал, что Национальная земельная служба (НЗС) констатировала, что забор Марчюлениса захватывает государственную землю.

Спортсмену на ул. Латвю принадлежит участок площадью 9 соток, однако забор охватывает еще около 10 соток государственной земли. В первый раз сотрудники НЗС посетили Марчюлениса в 2016 году. Тогда они зафиксировали нарушение. Спортсмена обязали убрать забор с государственной земли.

В марте этого года состоялась повторная проверка. Представитель НЗС Рената Ремейкайте сказала DELFI о том, что уже было зафиксировано прежде - нарушения установлены 19 января 2016 г., забор не убрали, занято 1167 кв. м государственной земли.

Сотрудники Государственной службы лесов нашли и другие нарушения на участке Марчюлениса. О них DELFI сообщал в июне этого года. За забором находится государственный лес.

"Также выяснили, что на территории леса бетонной шашкой выложена тропинка, которая никак не связана с инфраструктурой леса", – сказал DELFI директор ГСЛ Паулюс Золубас.

ГСЛ распорядилась, чтобы НЗС и Государственная инспекция по планированию территорий и строительству (ГИПТС) и НЗС предприняли необходимые меры для выполнения закона. ГСЛ вызывала владельца участка для подписания протокола об установленных нарушениях.

В июне ГИПТС информировала DELFI, что начаты процедуры снятия забора с учета в регистре по недвижимости. Когда все завершится НЗС сможет выслать владельцу требование убрать забор с государственной земли.

Однако на данный момент процедура снятия забора с учета не завершена, поскольку два ведомства не могут договориться, кто из них должен сделать первый шаг.

Представитель ГИПТС Альбинас Кятурка сказал DELFI, что инспекция обратилась в регистр, но тот отказался снимать постройку с учета. ГИПТС обратилась в Вильнюсский административный суд, чтобы обжаловать решение центра регистра.

Представитель Центра регистра Витаутас Бразайтис сказал, что заявление ГИПТС отклонили, поскольку оно было подано после установленного для подачи подобных заявлений срока и инспекция не обращалась в суд для продления срока.

Но он сказал, что ГИПТС должна делать дальше: "ГИПТС может обратиться в Центр регистра с жалобой и заявлением по продлению срока подачи; указать причину, по которой был пропущен установленный в законе срок и соответствующие документы"

Кроме того, Бразайтис заметил, что ГИПТС сама может снять забор с учета, приняв соответствующее постановление. Однако Кятурка сказал, что ГИПТС не уполномочена принимать подобные решения.

Пока две службы не могут договориться между собой о снятии забора с учета, вильнюсце не могут попасть в государственный лес, огороженный баскетболистом. А дорогая государственная земля находится в частных руках.

Ранее адвокат Марчюлениса Марюс Девижис представлял позицию баскетболиста по этому вопросу - забор установлен законно.

"Хочу обратить внимание на то, что забор, который Вы упоминаете в установленном законом порядке зарегистрирован В регистре недвижимости, значит, он был установлен законно и зарегистрирован по действующим в то время законам, регистрация не отменена. Поэтому, когда ответственные ведомства всесторонне и должным образом исследуют этот вопрос, все данные и документы, г. Марчюленис примет решение о дальнейших действиях в установленных законом рамках", – сказал DELFI Девижис.