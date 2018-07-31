Студенты Великолукской академии спорта Виктория Верхоземская и Андрей Шляпов приняли участие в летней международной студенческой патриотической сессии "На волнах исторической памяти-2018" в Рокишкисе (Литва), сообщает издание "Псковская лента новостей".
© Фото сайта "Псковская лента новостей"

Проект под названием "На волнах исторической памяти" организовало общественное молодёжное движение "Лига молодежи Псковской области".

Целью данной сессии, которая проходила в июле, являлось "активное участие российской молодежи в приведении порядка на братских захоронениях солдат и офицеров Красной армии, погибших в годы Второй мировой войны на территориях Литовской и Латвийской республики".

Статьи по теме:
Виктор Денисенко. "Миссия Сибирь" и месть Москвы  (115)
Президент Литвы: невозможно отрицать историческую правду о геноциде литовского народа  (532)

В течение двух недель участники сессии проживали в лагере. Волонтерами было благоустроено 9 объектов на территории Латвии (захоронения в Даугавпилсе, Озолайне, Даугавпилсском районе, захоронение Адамово, мемориал Резекне, захоронение в окрестностях Резекне-1, Резекне–2, Резекне–3 и Резекне–4) и 12 объектов на территории Литвы (захоронения в Вильнюсе, Зарасай, Камаяй, Крекенава, Панделис, Паневежисе, г. Рокишкис, Салакас, Смалвос, Турмантос, возложение цветов к объекту в г. Зарасай), говорится в сообщении.

Помимо работы по благоустройству памятников и мест захоронения солдат и военнопленных, они знакомились с культурой принимающей стороны, участвуя в экскурсиях, мастер-классах, в том числе и по изучению литовского языка.

Напомним, в конце июня стало известно, что в этом году посольство России в Литве отказало в выдаче виз участникам экспедиции "Миссия Сибирь-2018", занимающейся на территории бывшего СССР поиском и благоустройством захоронений литовских политических заключённых и ссыльных. Между тем в рамках так называемой "Миссии России" студенты из Псковской области уже третий год подряд беспрепятственно посещают Литву с официальной целью проведения здесь и в Латвии патриотических сессий по приведению в порядок захоронений погибших в годы Второй мировой красноармейцев. Впервые участников российского молодёжного движения в Литву пригласил мэр г.Зарасай Николаюс Гусевас. Впрочем, помимо этого, в планы россиян входит и вывоз из Литвы памятников советской эпохи.

"Если в республике не дорожат историческим наследием эпохи, во время которой и Россия, и Литва входили в одного государство, то "Лига…" готова выкупить их по европейским ценам за тонну чугуна", – приводит слова лидера псковского молодёжного регионального движения Константина Белова сайт организации.

Поддержка Летней молодёжной сессии "На волнах исторической памяти-2018" обошлась российскому Фонду президентских грантов в 4 млн рублей (54 600 евро). На эти деньги, согласно программе мероприятий, волонтеры из России в течение трех недель должны были не только проводить работы по благоустройству воинских захоронений в Утенском, Паневежском, Швенчеленяйском районах Литвы и Резекненском крае Латвии, но и активно вовлекать в этот процесс представителей различных организаций литовской и латышской молодежи, проводя работу "в сфере народной дипломатии".

По мнению Константина Белова, в процессе сотрудничества с мэрией Вильнюса у общественной организации "... возникли другие, не менее серьезные планы, которые ... получат поддержку и со стороны российского МИДа".

"Пока озвучивать их не станем, но то, что они будут направлены на сохранение нашей исторической памяти, – это однозначно", – заявил руководитель молодёжного движения после того, как готовность встретиться с представителями организации выразил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Как широко простираются замыслы патриотичной псковской молодёжи, Константин Белов не уточнил. Ранее издание "Псковская губерния online" сообщало, что летом 2014 г. в боях на территории Украины полегла почти вся 1 рота 76-ой Псковской дивизии ВДВ России.

На видео - поездка, состоявшаяся в 2017 году.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Участники "Миссии Сибирь" готовятся к экспедиции, несмотря на решение РФ остановить проект (150)

Представители литовской волонтерской "Миссии Сибирь",...

МИД Литвы: Россия не позволила провести экспедицию "Миссия - Сибирь" (574)

МИД Литвы 29 июня заявил о разочаровании в связи с...

Общество

Хакеры взломали сайт Государственной больничной кассы (9)

Хакеры как минимум несколько раз взламывали сайт...

Из-за жары в Вильнюсе контролёры освежают пассажиров общественного транспорта питьевой водой (4)

Предприятие самоуправления Susisiekimo paslaugos в Вильнюсе...

Пока "Миссия Сибирь" была в Казахстане, российские студенты приводили в порядок захоронения в Литве (68)

Студенты Великолукской академии спорта Виктория...

Кошмарная поездка в Палангу: заставили второй раз платить за билет и чуть было не высадили на полпути (19)

"Дети, особенно старший, были под впечатлением от...

В Литве водитель междугородного автобуса в жару раздавал пассажирам бутылки с водой (7)

В понедельник водитель междугородного автобуса,...

TOP новостей

Naujosios bendrovės „Ekonovus“ šiukšliavežės Dalį klientų Ecoservice aptarnauja modernia šiukšliaveže, kurios bunkeris pritaikytas vienu metu išvežti ir antrines, ir komunalines atliekas. J. Paštuko nuotr.

Ответ мэрии: плата за вывоз мусора не может быть снижена из-за некачественного предоставления услуги (14)

Вильнюсская мэрия ответила на запрос Государственной...

Предупреждения не сработали: приложение Yandex. Taxi загрузили тысячи жителей Литвы (76)

За три дня приложение компании российского капитала...

Премьер Литвы тоже предлагает не пользоваться гаджетом Yandex. Taxi (152)

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис предлагает,...

Пока "Миссия Сибирь" была в Казахстане, российские студенты приводили в порядок захоронения в Литве (68)

Студенты Великолукской академии спорта Виктория...

Глава МИД Литвы приветствует санкции в отношении 6 компаний, строивших мост в Крым (96)

Во вторник министр иностранных дел Литвы Линас...