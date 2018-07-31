Проект под названием "На волнах исторической памяти" организовало общественное молодёжное движение "Лига молодежи Псковской области".

Целью данной сессии, которая проходила в июле, являлось "активное участие российской молодежи в приведении порядка на братских захоронениях солдат и офицеров Красной армии, погибших в годы Второй мировой войны на территориях Литовской и Латвийской республики".

В течение двух недель участники сессии проживали в лагере. Волонтерами было благоустроено 9 объектов на территории Латвии (захоронения в Даугавпилсе, Озолайне, Даугавпилсском районе, захоронение Адамово, мемориал Резекне, захоронение в окрестностях Резекне-1, Резекне–2, Резекне–3 и Резекне–4) и 12 объектов на территории Литвы (захоронения в Вильнюсе, Зарасай, Камаяй, Крекенава, Панделис, Паневежисе, г. Рокишкис, Салакас, Смалвос, Турмантос, возложение цветов к объекту в г. Зарасай), говорится в сообщении.

Помимо работы по благоустройству памятников и мест захоронения солдат и военнопленных, они знакомились с культурой принимающей стороны, участвуя в экскурсиях, мастер-классах, в том числе и по изучению литовского языка.

Напомним, в конце июня стало известно, что в этом году посольство России в Литве отказало в выдаче виз участникам экспедиции "Миссия Сибирь-2018", занимающейся на территории бывшего СССР поиском и благоустройством захоронений литовских политических заключённых и ссыльных. Между тем в рамках так называемой "Миссии России" студенты из Псковской области уже третий год подряд беспрепятственно посещают Литву с официальной целью проведения здесь и в Латвии патриотических сессий по приведению в порядок захоронений погибших в годы Второй мировой красноармейцев. Впервые участников российского молодёжного движения в Литву пригласил мэр г.Зарасай Николаюс Гусевас. Впрочем, помимо этого, в планы россиян входит и вывоз из Литвы памятников советской эпохи.

"Если в республике не дорожат историческим наследием эпохи, во время которой и Россия, и Литва входили в одного государство, то "Лига…" готова выкупить их по европейским ценам за тонну чугуна", – приводит слова лидера псковского молодёжного регионального движения Константина Белова сайт организации.

Поддержка Летней молодёжной сессии "На волнах исторической памяти-2018" обошлась российскому Фонду президентских грантов в 4 млн рублей (54 600 евро). На эти деньги, согласно программе мероприятий, волонтеры из России в течение трех недель должны были не только проводить работы по благоустройству воинских захоронений в Утенском, Паневежском, Швенчеленяйском районах Литвы и Резекненском крае Латвии, но и активно вовлекать в этот процесс представителей различных организаций литовской и латышской молодежи, проводя работу "в сфере народной дипломатии".

По мнению Константина Белова, в процессе сотрудничества с мэрией Вильнюса у общественной организации "... возникли другие, не менее серьезные планы, которые ... получат поддержку и со стороны российского МИДа".

"Пока озвучивать их не станем, но то, что они будут направлены на сохранение нашей исторической памяти, – это однозначно", – заявил руководитель молодёжного движения после того, как готовность встретиться с представителями организации выразил мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Как широко простираются замыслы патриотичной псковской молодёжи, Константин Белов не уточнил. Ранее издание "Псковская губерния online" сообщало, что летом 2014 г. в боях на территории Украины полегла почти вся 1 рота 76-ой Псковской дивизии ВДВ России.

На видео - поездка, состоявшаяся в 2017 году.