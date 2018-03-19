Должностные лица Литвы и Российской Федерации договорились увеличить в три раза количество пассажирских поездов в Калининградскую область на время проведения Чемпионата мира (ЧМ) по футболу.
Rusija ruošiasi pasaulio futbolo čempionatui
© Sputnik/Scanpix

Стороны договорились увеличить количество транзитных поездов на четыре рейса в день, в целом это будет почти на 2,4 тыс. пассажиров больше, чем в обычное время.

Сейчас через Литву в Калининградскую область курсируют один или два поезда ежедневно.

"Мы получили просьбу России о том, чтобы территорию Литвы на время чемпионата ежедневно пересекали по четыре дополнительных поезда. Такое разрешение предоставлено", - сообщил BNS посол Литвы в РФ Рямигиюс Мотузас.

Это одна из немногих мер, к которым прибегли Литва и Россия, стремясь упорядочить потоки футбольных болельщиков на предстоящем в начале лета ЧМ.

Пресс-секретарь министра иностранных дел Литвы Линаса Линкявичюса сообщила BNS, что литовские должностные лица получили приглашение администрации Калининградской области организовать межведомственную встречу по вопросам, связанным с организацией чемпионата.

"Встреча, ее дата и место согласуются с Российской Федерацией", - сказала Раса Якилайтене.

ЧМ по футболу пройдет в 11 городах России, среди них и Калининград. Находящийся там стадион вмещает около 35 тыс. человек.

На нем будут играть сборные Хорватии, Нигерии, Сербии, Швейцарии, состоятся также матчи команд Испании, Марокко, Англии и Бельгии.

Прогнозируется, что многие болельщики могут отравиться в Калининград на бесплатных российских поездах по прибытии на основную территорию России.

"Все болельщики, которые покупают билет на соревнования, получают бесплатный билет на поезд, поэтому им становится экономически выгодно ехать в Калининград из Москвы", - сказал Р. Мотузас.

Глава литовской погранслужбы Рянатас Пожела сообщил, что граждане третьих стран могут вызвать проблемы нелегальной миграции.

"Могут возникнуть определенные вопросы по поводу их прибытия и возможного невыезда", - сказал он BNS.

ЧМ по футболу состоится в России с 14 июня по 15 июля.

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