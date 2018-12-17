Проект перевозки этих животных в другой регион потерпел фиаско, поэтому Министерство охраны окружающей среды разработало другой план –зубров будут кормить, чтобы они не мигрировали в поисках пищи и не разоряли посевы.

Один только переход стада зубров по полю с ранним картофелем может нанести фермеру ущерб на сумму около 10 000 евро. Когда убирают картофель, зубры переходят на рапс, сахарную свеклу. Фермер Кедайняйского района Римантас Жебараускас сказал, что для отпугивания зубров использовал разные средства, но положительного результата они не принесли. В конце он огородил некоторые поля. Однако если поля большие, огородить их непросто.

"Здесь ходит стадо из 80 зубров. Еще одно стадо пасется неподалеку, за автострадой, их около 50. Я видел, как зубры идут через дорогу в поисках пищи. Об этом уже говорили, это обсуждали не раз. Я неоднократно поднимал вопрос установки ограждений вдоль Via Balticа. Жаль, что до сих пор ничего не предпринято. Все остается на уровне разговоров", – не скрывал разочарования Жебараускас.

Фермеры настроены категорично – усилия министерства по сокращению популяции зубров ничтожные - за три года перевезли лишь 7 зубров.

"Возможности есть. Есть практика, это делают поляки, белорусы. Надо ставить простые ловушки, а не какие-то большие загоны. В этом участвовали бы и фермеры, чтобы их поймать и увезти", – сказал фермер. На решение проблемы зубров потратили миллион евро, планируют истратить еще 2,5.

Министерство заявляет, что перевозка зубров - сложная и ответственная работа, это длительный процесс. Было решено кормить животных, чтобы они не вытаптывали поля в поисках пищи. Корма министерство будет закупать у самих фермеров, компенсируя часть нанесенного им ущерба.

"В Кедайняйском районе планируют поставить 10 кормушек. Мы собираемся закупать много корма, это хоть немного остановит миграцию зубров", – сказал специалист Государственной службы охраняемых территорий Лаймутис Будрис.

По его словам, зубров хотят переловить и перевезти в адаптационный загон в Дайнавской пуще, а потом выпустить на волю, в надежде, что они облюбуют новую территорию. Но работы до осуществления этих планов еще много.