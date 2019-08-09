1. Съедобный или ядовитый?

Вы нашли гриб, но не знаете, съедобный ли он? Или хотите запомнить грибное место? В этом вам поможет приложение Mushroom Identificator.

Оно распознает 900 видов грибов – достаточно лишь загрузить фото найденного гриба. Кроме того, приложение постоянно анализирует погодные условия и температуру. В приложении на карте можно зафиксировать грибное место. Правда, информация в этом приложении дана на английском языке. Однако съедобен ли найденный гриб, можно потом проверить на сайте www.grybai.net.

„iOS“: https://apps.apple.com/us/app/mushroom-identificator/id1227854971

„Android“: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pingou.champignouf&hl=en_US

Mobiliosios aplikacijos, susijusios su grybavimu © Organizacijos nuotr.

2. В лесу не заблудитесь

Перед походом в лес стоит приобрести приложение, которое поможет не заблудиться. Один из вариантов – Life360.

Это простое в применении приложение, надо лишь, чтобы его загрузили все, кто едет с вами, тогда вы не потеряете своих друзей и родственников, сможете видеть их всех в реальное время. Кроме того, Life360 можно использовать для переписки в общем чате.

„iOS“: https://apps.apple.com/us/app/life360-family-locator/id384830320

„Android“: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.life360.android.safetymapd

Mobiliosios aplikacijos, susijusios su grybavimu © Organizacijos nuotr.

3. Рецепты грибных блюд

Вы набрали полную корзину грибов, но у вас не хватает фантазии, что с ними делать? И об этом позаботились, есть приложение Mushroom Recipes. В нем вы найдете рецепты 99 блюд с фотографиями. Это приложение предназначено для Android.

„Android“: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mushroom.recipes&hl=en

Mobiliosios aplikacijos, susijusios su grybavimu © Organizacijos nuotr.

4. Для впечатляющих фотографий

О грибном сезоне рассказывают и фотографии в социальных сетях. Если вы хотите поделиться фотографиями своей добычи, позаботьтесь о программе для коррекции фотографий. Одна из них - VSCO.