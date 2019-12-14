Суд признал, что Игорь Молотков, осужденный за кражу автомата у полицейских, отбывал наказание в неподходящих условиях, однако суд не присудил ему ущерб в размере 20 000 евро.
Igoris Molotkovas
© DELFI / Tomas Vinickas

В постановлении Каунасской палаты Административного суда регионов сказано, что Молотков заявил об ужасных условиях: в камере были 2-3 человека, площадь камеры не отвечала необходимым требованиям по площади, кроме того, большую часть места в камере занимала мебель.

Это было плохо проветриваемое помещение, с плесенью на стенах, в камере жили мыши, не хватало стульев.

Молотков указал, что до сих пор переживает последствия, связанные с такими условиями - головные боли, страх, другие психологические проблемы. Он указал, что ему не оказывали необходимую психологическую помощь, он не был включен в программы занятости, не мог посещать часовню.

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Однако суд констатировал, что нарушений в предоставлении площади на одного заключенного не было, а камеру можно было проветривать, открывая окно, плесень в камере также не обнаружили.

Однако суд признал, что в камере были мыши, значит, о чистоте помещения говорить сложно.

Суд отметил, что в этом помещении Молотков (1991 г.р.) находился за провинности, когда ему назначали наказание, поэтому его и не водили на работу, кроме того, он сам не просил включить его в программы или разрешить посещать часовню.

"Суд не сомневается в том, что были нарушения, истец столкнулся с некоторыми неприятностями, переживаниями, столкнулся с дополнительным дискомфортом. (...) Однако надо отметить, что не была получена информация о том, что из-за этого он мог понести серьезный ущерб", – указал суд, поэтому и отклонил требование возместить моральный ущерб.

Это решение может быть обжаловано.

В феврале 2016 года Вильнюсский окружной суд приговорил Молоткова к 4 месяцам лишения свободы за похищение автомата у полицейских и незаконную его перевозку, а также за психологическое насилие.

Напомним, что тогда вооруженного беглеца в Вильнюсе искали 3000 полицейских. Этот инцидент произошел в ноябре 2015 года.

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