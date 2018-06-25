Заместитель начальника работающих в усиленном режиме пограничников Антанас Монтвидас в понедельник сообщил, что шестеро болельщиков, которым было отказано во въезде, это граждане Марокко, четыре человека были из Алжира, трое - из Пакистана, по двое - из Нигерии и Египта.
Также отказано во въезде в Литву по одному гражданину России, Китая и Индии.
Многие из них не имели шенгенской визы или ехали по поддельным документам.
«В последний уик энд выходных не был разрешён въезд в Литву 20 людям. 22-24 июня были сняты восемь, а прошлой ночью - 12 иностранцев», - сказал А.Монтвидас BNS.
В Калининграде в понедельник состоится матч между сборными Испании и Марокко. В последнюю ночь в специальных транзитных поездах границу Литвы пересекли около 2 тыс. футбольных болельщиков.
А. Монтвидас сказал, что консулы ещё в Москве заранее проверили граждан третьих стран и некоторым из них не разрешили ехать через Литву.
Министерство иностранных дел Литвы сообщило BNS, что с поезда были сняты ещё шесть иностранцев.
Всего пограничники до и во время чемпионата в Литву не разрешили въезд 14 иностранцам с так называемыми паспортами болельщиков. В Калининграде уже состоялись два футбольных матча.
Пограничники предупреждают, что некоторые болельшики из бедных стран могут воспользоваться бесплатным проездом по территории России с паспортами болельщиков, чтобы в конечном итоге незаконно попасть на территорию Европейского союза.
В Литве усилены силы на пограничном переходе Кена, на пограничном контрольном пункте Кибартай и Вильнюсском железнодорожном вокзале, где заменяют локомотив транзитного поезда.
Чемпионат мира по футболу проходит в одиннадцати городах России. Футбольный стадион Калининграда вмещает около 35 тыс. человек, в непосредственной близости от него есть фан-зона, которая может вместить до 20 тыс. болельщиков.
В четверг в Калининграде пройдёт последний матч чемпионата мира по футболу в этом городе, в котором встретятся сборные Бельгии и Англии.
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